Rosa Yáñez valora los 90 años del MEMCH: “Sigue siendo una organización muy vigente”

En medio de discusiones sobre el rol de la mujer en Chile, el Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH) se encuentra celebrando 90 años de existencia con una muestra titulada “Una sola fuerza: 90 años del MEMCH” en el Palacio Pereira.

En conversación con Semáforo, la presidenta del directorio del MEMCH, Rosa Yáñez, abordó esta celebración y el legado del movimiento. “Los 90 años nos ha traído varios desafíos y enfrentar las solicitudes, y lo que pueda mostrarse, para revitalizar esta organización de mujeres. Que aunque tenga 90 años, sigue siendo una organización muy vigente”, comenzó relatando Yáñez.

Sobre la fundación del movimiento en 1935, Yáñez contó que las banderas de lucha en ese momento eran “jurídicas, sociales, políticas”. “Pero la que más prendió y convocó a todo el país fue la demanda del derecho a voto. Pero no solamente para que fuéramos a votar, sino que también nos concedía la facilidad de poder ser candidatas, poder ser elegidas”, agregó.

Por contraparte, se refirió a los desafíos actuales para las mujeres en Chile y para el MEMCH. “Tenemos un desafío puntual: que es rearmarnos, conectarnos entre las organizaciones de mujeres para evaluar la situación a la que estamos expuestas. Con seguridad vamos a tener algunos retrocesos”, mencionó Yáñez.

“Aparte los derechos que aún siguen pendientes. Para nosotras como mujeres está muy pendiente el derecho al aborto libre, por decisión de la persona, por decisión de la mujer. Y algunas de las demandas que vienen del tiempo que se crea el MEMCH es el salario. Porque esto involucra a todas las mujeres”, afirmó la presidenta del histórico movimiento.

Rosa Yáñez también tuvo palabras para el rol de cuidadoras de muchas mujeres en Chile y las demandas para mejores condiciones para ellas. “Desde el 2010 en adelante el MEMCH instala un programa que es de cuidados domiciliarios. Donde se capacitan a las mujeres para ser cuidadoras, pero la demanda no era solo capacitarlas y dejarlas ahí, sino que también formarlas, porque el cuidado es un derecho, es un trabajo”, sostuvo.

Yáñez relató que “El MEMCH trabajó en eso y trabajó hasta el 2023, hasta que salió la política pública de cuidados”. Además, explicó que este esfuerzo no solo se enfocó en capacitar a las cuidadoras para que percibieran el valor de su labor, sino también en lograr que las personas mayores reconocieran que recibir cuidados es un derecho legítimo.