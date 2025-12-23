Ruth Hurtado (PRep) a Guillermo Ramírez (UDI): "Pautear al presidente electo no corresponde"

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se refirió a las declaraciones del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien consideró que no sería positivo que el presidente electo, José Antonio Kast, respaldara la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Hurtado manifestó su desacuerdo con ese tipo de opiniones, señalando que: “Creo que andar pauteando el presidente electo con opiniones personales cuando está iniciando su mandato no corresponde”.

La dirigenta republicana recalcó que los partidos políticos no deben interferir en la decisión del Mandatario electo, haciendo hincapié en su llamado a gobernar para todo el país. “El presidente electo ha sido súper claro en señalar ‘yo quiero gobernar para todos’ y a lo que se debe en definitiva es a todos los chilenos y no a una persona u otra, según lo que opinen”, complementó.

Respecto al proceso que seguirá José Antonio Kast para tomar una determinación, Hurtado comentó: “No sé si va a llamar a un consejo consultivo, si va a tener más reuniones bilaterales con los expresidentes para preguntar de esto, y además ver cómo avanza o no la postulación de la presidenta Bachelet (…) queda harto todavía de carrera”.

En este sentido, hizo un llamado a respetar la autonomía de la futura autoridad: “Dejémosle la decisión a él. Creo que si hay algo que tenemos que empezar a hacer es respetar la institucionalidad y hoy día quien tiene la decisión de apoyar o no una candidatura, representando a Chile, es precisamente el Presidente de la República, que le va a tocar a José Antonio Kast desde el 11 de marzo”.

Para finalizar, la secretaria general destacó que el propio Guillermo Ramírez aclaró que se respetará la decisión final. “Creo que eso también es super importante. Más allá de lo que opine uno u otro personaje político, ya sea de oposición o del oficialismo, del nuevo oficialismo, lo que interesa es que el presidente electo represente a todos los chilenos”, sostuvo Hurtado.