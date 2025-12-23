Sabas Chahuán tras destitución de Simpertigue: "Hay una oportunidad para reformar un procedimiento opaco"

El exfiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que ha sido un “año negro” para el Poder Judicial, considerando que con la decisión que tomó este lunes el Senado sobre el ministro Diego Simpertigue, se destituyó a otro más de sus miembros. Sin embargo, el abogado también apuntó a que hay “una oportunidad para reformar un procedimiento antiguo, oscuro y opaco”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Chahuán destacó que existiera “una sanción gruesa, drástica y evidente como es la unanimidad en ambas Cámaras para destituir a un ministro”.

A su juicio, tanto el caso de Simpertigue, como lo que ocurrió previamente con la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y con el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, “demuestran que funcionó la institucionalidad para reprimir lo que evidentemente no es tolerable”.

Para el exfiscal, lo complejo es que se dé “un vínculo tan estrecho con litigantes” y que las decisiones de los ministros estén teñidas “por una conversación, fiesta o celebración previa”, así como “depósitos, operaciones de lavado de dinero o cruceros previos”.

Justamente, respecto al caso en particular de Simpertigue, el abogado expresó que: “Si no es delito, es horrible. Si no es horrible, es una infracción administrativa. Si no es una infracción administrativa, es una imprudencia temeraria y si no es una imprudencia temeraria, es una estupidez. Todo impropio de un supremo”.

Chahuán pronosticó que aún “pueden aparecer otras salpicaduras” en el Poder Judicial. Por ello, sugirió una reforma al sistema de nombramientos tanto de los ministros de la Corte Suprema como de las Cortes de Apelaciones.

En el caso del máximo tribunal, propuso que la quina que elabora la misma Suprema y que luego es visada por el Senado, sea, en cambio, de diez nombres y que se produzca un sorteo aleatorio para definir los cinco nombres que finalmente irán al Parlamento. “Eso disminuiría inmediatamente las presiones políticas, porque no sabrían quién va a estar en la quina de antemano”, comentó.

“Los políticos siempre van a querer opinar. Si un político es bien intencionado, quiere lo mejor para el país y puede pensar legítimamente que el candidato A es un tipo honesto, inteligente y mejor que el candidato B, puede expresar su opinión. Y si no hay un cauce institucional la va a expresar igual por por conversaciones de pasillo, pero sí hay que evitar que el nombramiento dependa exclusivamente del factor político”, opinó.