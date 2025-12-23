Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 30 de marzo de 2026


Servicio Jesuita Migrantes cuestiona propuesta migratoria de Kast: “Criminalizar el ingreso irregular no hace más efectivas las expulsiones”

La directora jurídica de la organización, Gabriela Hilliger, advirtió que tipificar la entrada por pasos no habilitados como delito es ineficaz, sobrecarga el sistema penal y puede derivar en vulneraciones a derechos humanos.

La directora jurídica de la organización, Gabriela Hilliger, advirtió que tipificar la entrada por pasos no habilitados como delito es ineficaz, sobrecarga el sistema penal y puede derivar en vulneraciones a derechos humanos.

MigraciónNacional

La propuesta del presidente electo José Antonio Kast de tipificar como delito el ingreso irregular de migrantes volvió a generar debate tras una entrevista en Teletrece, donde afirmó que buscará, en un plazo de 90 días, que el Congreso apruebe una reforma para que cruzar la frontera por pasos no habilitados deje de ser una falta administrativa y pase a constituir un delito penal.

Según señaló Kast, el objetivo es impedir que las personas migrantes “se autodenuncien y después circulen libremente por Chile”, anunciando además sanciones penales no solo para quienes ingresen de forma irregular, sino también para quienes los “transporten, alojen, arrienden viviendas o los contraten laboralmente”.

El presidente electo vinculó esta medida con el combate al crimen organizado y con problemáticas sociales como el comercio informal y la saturación de servicios públicos.

Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), su directora jurídica, Gabriela Hilliger, cuestionó la eficacia y conveniencia de esta medida, recordando que ya existe experiencia comparada e histórica en Chile que demuestra sus limitaciones.

Personas caminando cargadas con maletas y bolsas por una carretera fronteriza, bajo un cartel que dice "Gracias por su visita" en español e inglés.

Personas migrantes en la frontera de Chile Perú. Foto: Aton.

En conversación con nuestro medio, Hilliger explicó que antes de la actual Ley de Migraciones, cuando el ingreso clandestino se abordaba desde el ámbito penal, las expulsiones resultaban más difíciles de ejecutar debido a la falta de capacidades del Ministerio Público y los tribunales para llevar estos procesos a condena, lo que terminaba afectando el debido proceso y obligando a dejar sin efecto órdenes de expulsión.

La experiencia muestra que, si lo que se busca es agilizar y hacer más efectivas las expulsiones, éstas funcionan mejor desde el derecho administrativo y no desde el derecho penal”, sostuvo la abogada. En ese sentido, advirtió que transformar la entrada por pasos no habilitados en delito no necesariamente mejora el control migratorio y puede generar el efecto contrario al sobrecargar el sistema penal.

Asimismo, alertó sobre el alto costo que tendría para el Estado encarcelar o procesar penalmente a personas cuyo único antecedente es haber ingresado de manera irregular.

“Eso significa destinar recursos enormes en un contexto de cárceles hacinadas y de un sistema penal que ya tiene dificultades para perseguir delitos complejos como el crimen organizado”, explicó, planteando la interrogante sobre si esos recursos no debieran priorizarse en perseguir delitos que representan una amenaza real a la seguridad pública.

 

Fotografía de militares chilenos en primer plano, armados y equipados, vigilando un campamento de migrantes en una zona fronteriza árida. Al fondo se aprecian montañas, vehículos de carga y un grupo numeroso de personas, lo que sugiere una situación de control migratorio en el desierto del norte de Chile.

Militares en Colchane, comuna fronteriza del norte de Chile. Foto: Aton.

El anuncio de Kast no es nuevo en el debate legislativo. En agosto de 2022, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley de contenido similar, que entonces fue cuestionado por expertos y organizaciones de derechos humanos por considerarlo desproporcionado y contrario a los tratados internacionales suscritos por Chile.

Amnistía Internacional advirtió que, si bien los Estados pueden controlar sus fronteras, esa facultad no puede menoscabar sus obligaciones en materia de derechos humanos y de protección de personas refugiadas, criterio respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La directora jurídica del SJM, en tanto, aclaró que la criminalización del ingreso irregular suele derivar, según la experiencia internacional, en la creación de centros de detención para migrantes, donde las personas pueden permanecer privadas de libertad por largos períodos debido a la lentitud de los procesos judiciales.

Esto no solo implica un costo económico altísimo para el Estado, sino también una vulneración grave a los derechos fundamentales de personas que no han cometido delitos más allá de una infracción migratoria”, concluyó.

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
A 41 años del Caso Degollados: dirigentes sociales y sindicales exigen justicia y alertan sobre posible indulto
post-title
García Ruminot defiende alza de combustibles: "Era necesaria pero impopular"
post-title
Muere Eduardo Cruz-Johnson, histórico periodista y lector de noticias de TVN
post-title
Rescatan la olvidada Escuela de Cine de la UTE a más de 50 años de su creación

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X