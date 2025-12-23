U. de Chile fue anfitriona del primer encuentro de representantes estudiantiles de órganos colegiados de universidades estatales

En un hito histórico para la organización estudiantil, los días 20 y 21 de diciembre se llevó a cabo el I Encuentro Nacional de Representantes Estudiantiles de Órganos Colegiados de Universidades Estatales. La instancia, que tuvo como sede la Plataforma Cultural JGM de la Universidad de Chile, reunió a senadores y consejeros con el fin de analizar los procesos de democratización interna y los desafíos comunes que enfrentan las instituciones de educación pública en el país.

La iniciativa surgió desde un grupo de senadores universitarios de la U. de Chile, actuando esta institución como anfitriona del evento. El encuentro contó con la participación de representantes de la Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, Universidad de Talca, Universidad de Tarapacá (sede Arica) y la Universidad de Antofagasta, consolidando una perspectiva de carácter nacional.

La apertura de la jornada contó con las palabras de bienvenida de la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y del rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), Osvaldo Corrales. Ambos destacaron la importancia de estos espacios para el fortalecimiento del sistema de educación pública.

Durante el primer día de trabajo, el foco central fue el balance de la implementación de los nuevos estatutos en las universidades del Estado. A través de diversas ponencias, los representantes estudiantiles dieron cuenta de cómo se han llevado a cabo las discusiones en sus respectivas casas de estudio tras el mandato de la Ley 21.094, identificando las oportunidades y desafíos que presentan los nuevos reglamentos para el estamento.

La segunda jornada estuvo dedicada íntegramente a la participación universitaria. En una plenaria de discusión, los asistentes abordaron la crisis de representación que afecta a las comunidades universitarias y al país. Posteriormente, el trabajo en comisiones permitió debatir propuestas y herramientas concretas destinadas a fomentar la participación con una perspectiva nacional y estratégica.

El resultado más significativo de este encuentro fue la decisión unánime de conformar un nuevo actor político: la Red Estudiantil de Consejerías Estatales de Chile (RECUECH). Esta red busca articular a todos los consejeros y senadores universitarios del país, permitiendo un trabajo conjunto que trascienda las fronteras de cada campus y permita incidir con mayor fuerza en las políticas de educación superior. La RECUECH tiene como misión: la defensa y fortalecimiento de la educación pública, junto con el avance permanente de la democratización de las universidades estatales.

Tras finalizar las jornadas, se estableció una comisión redactora encargada de armonizar las conclusiones y sistematizar las discusiones en un borrador final. Este informe de balance general no solo será público, sino que se entregará formalmente a las autoridades de cada universidad y al CUECH, con el fin de que las inquietudes y propuestas estudiantiles sirvan como insumo para el debate público.