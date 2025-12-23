Una conversación que se afina con los años: las guitarras de Horacio Salinas y Romilio Orellana se reencuentran en Sala Master

Hay proyectos que orgánicamente terminan consolidándose en el tiempo. Ese es el caso de la dupla de Horacio Salinas y Romilio Orellana, dos de los guitarristas más importantes de nuestro país y que hace algunos años comenzaron a explorar la ejecución de un repertorio en conjunto.

“Creo que es algo que va madurando piano a piano, como se dice musicalmente, y eso está muy bien. Porque si madura demasiado rápido tal vez pudieran caerse estos frutos musicales de esta colaboración”, afirmó Salinas con una risa juguetona.

“La verdad es que en la música muchas veces sucede que el tiempo va haciendo su pega, su trabajo de descubrir qué cosa uno va diciendo. Porque esto finalmente es una conversación que tenemos con Romilio, una musical, un intercambio de ideas, de pareceres, y vamos percibiendo cómo eso toma un sentido. A veces se ensancha, otras se corrigen cosas. Pero el asunto es que tenga un sustento, que nos digamos algo entre nosotros. Finalmente, ese es el único sentido que tiene una conversación al calor, diría yo, de lo que la música entrega más profundamente, que es la emoción“, sumó el compositor de los Inti Illimani.

“Es como en las relaciones: se necesita la afinidad, la admiración mutua. Musicalmente creo que con Horacio se ha dado esto, también de ver el entusiasmo, la admiración que tengo hacia él, y también el mundo de la guitarra. Porque ambos estudiamos guitarra clásica. Ahí convergen los mundos musicales”, agregó Orellana por su parte.

Esa suerte de química que confluye entre la amistad y la complicidad artística dio como resultado una serie de conciertos que han dejado en evidencia ese lazo. Uno que muchas veces ha tenido a la Sala Master de Radio Universidad de Chile como su escenario, tal como será el próximo jueves 8 de enero a las 20:00 horas.

Lo anterior, en una presentación que igualmente incluirá nuevas piezas adaptadas por los artistas. Entre ellas, el clásico bolero “Medianoche“, donde la voz juega un rol fundamental. “La música tiene esa característica de evocar. Las melodías uno las silba por la calle y subyace el texto. Ahora, cuando hice el arreglo, traté de dar en el clavo de la emotividad que tiene esa canción, que es terrible, tremenda, como dicen los argentinos con los buenos tangos. ‘Ahí hay daño, tiene esquina’. Estamos tocándola hace un poco de tiempo y dio la impresión de que la gente entendió lo que quisimos decir“, aseguró Salinas sobre el desafío que subyace a la adaptación del repertorio al dueto de guitarras.

“A veces, cuando se pierde una de esas dos características de la ejecución de la guitarra, es como que la música viene a menos. Y creo que aquí esas cosas están salvaguardadas, porque Romilio es un muy pulcro tocador. Yo soy un poco más brusco, pero lo importante es que finalmente uno puede teorizar, hablar mucho acerca de lo que hace, de lo que hacemos, y lo que digamos respecto a esto es una arbitrariedad. Finalmente, es el público quien decide y el que dice si hay un sentido, si hay aquí un secreto que se traspasa. Eso es lo bonito. Y ha ido cambiando la manera nuestra de tocar las piezas. Es siempre muy interesante eso”, añadió Salinas.

Palabras que invitan a los espectadores a ser parte de este cauce musical. “Estamos muy entusiasmados, tenemos un repertorio exquisito”, adelantó Orellana. “La verdad es que siempre la música de Horacio es algo precioso y también esto es único, un maestro que muestra su otra faceta, que no es la habitual. Y esta combinación de las guitarras es algo súper único y bonito, que tiene mucho contraste. La gente queda siempre emocionada cuando hemos tocado, así que es una fiesta para mí”.