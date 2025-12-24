Alejandra Arratia por implementación de los SLEP: "Es la reforma más compleja del sistema educativo en 50 años"

En enero la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto de ley que fortalece el Sistema de Educación Pública, una iniciativa que cambiará el proceso de traspaso de recintos educacionales, desde las municipalidades a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, explicó que la ley que creó los SLEP se generó tras un diagnóstico “bastante compartido, sobre el impacto negativo que tuvo la municipalización en la calidad de la educación, en su precarización”.

“Ese consenso es el que nos llevó el año 2017 a acordar la instalación de este nuevo sistema de educación pública que consiste, en muy resumidas cuentas, en la instalación de 70 servicios locales de educación pública y una Dirección de Educación Pública que coordina”, explicó.

En esa línea, Arratia sostuvo que ese nuevo organismo es un aspecto “bien importante, porque uno de los diagnósticos del impacto negativo de la municipalización es que divide la educación pública en los 345 municipios sin una visión de conjunto”.

Respecto a los cambios que se buscan implementar, la autoridad del Ministerio de Educación afirmó que tienen que ver, sobre todo, con asegurar un adecuado traspaso desde los municipios a los SLEP, evitando las crisis financieras. En ese sentido, señaló que una de las medidas propuestas es hacer los planes de transición obligatorios y en consecuencia, aumentar las responsabilidades para los municipios.

“Por ejemplo, no aumentar la dotación si es que no hay una justificación para ello. Nos ha pasado, lamentablemente, en algunos casos, que los municipios antes del traspaso mandan a los establecimientos educacionales a personas que no han estado trabajando en el sistema o incluso, que le suben el sueldo a sus trabajadores luego del traspaso. Eso genera una situación bien compleja para el Servicio Local. En algunos casos incluso genera un déficit financiero”, comentó.

Arratia mencionó también otras medidas, como la extensión del plazo de traspaso a dos años. Sobre aquello, detalló: “Desde que asumimos el gobierno lo hemos aumentado a dos años, pero lo hemos aumentado a través de las glosas de la Ley de Presupuesto. Lo que hace esta modificación a la ley, es que formaliza que el traspaso siempre se va a hacer dos años posterior a la creación del Servicio Local”.

De acuerdo a la subsecretaria, el proceso de instalación del nuevo Sistema de Educación Pública “es de una alta complejidad”. “Me atrevería a decir que es la reforma más compleja, más difícil, más desafiante que ha tenido el sistema educativo en los últimos 40 o 50 años. Además, se está haciendo en democracia”.

Para Arratia, la relevancia de dicho proceso es que “genera distintos espacios deliberativos” y “de conversación”, que permiten monitorear e identificar desafíos respecto a las comunidades educativas y poder responder a ellos adecuadamente.