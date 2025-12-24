La Orquesta de Mujeres de Chile trae la magia de "El Cascanueces" a los barrios de Santiago

Este sábado 27 de diciembre la comuna de Santiago Centro será el territorio que dará el puntapié inicial a “Cascanueces en tu barrio”. Una adaptación de este clásico navideño que, de la mano de la Orquesta de Mujeres de Chile, llegará a varios lugares de la Región Metropolitana de manera totalmente gratuita.

Ad hoc a estas fechas, “El Cascanueces” es una historia navideña que tiene su origen en el cuento “El cascanueces y el rey de los ratones”, del escritor alemán E. T. A. Hoffmann, publicado en 1816. Allí, el autor relata la noche de Navidad de la niña Clara, quien recibe un cascanueces como regalo y, mientras duerme, entra en un mundo fantástico donde el juguete cobra vida, libra una batalla contra el Rey Ratón y se transforma en un príncipe.

Un relato que, a estas alturas, se transformó en un verdadero clásico cuya magia será replicada por el conjunto de músicas chilenas. Así lo adelantó la directora de la orquesta, Ninoska Medel: “Incluye mucha magia, muchos personajes. Realmente es muy entretenido de ver. En nuestra versión, la narración ocupa ciertos temas del ballet, como los distintos personajes de países. Además, nos acompañan cuatro bailarines. No quiero hacer spoiler, pero nos interesa mucho que esto sea una sorpresa para quienes no lo han visto“.

Para la Orquesta, democratizar en los barrios una obra como esta también tiene que ver con cumplir un rol social de acceso a las culturas. Sin embargo, Medel igualmente compartió que este es uno de los tantos proyectos impulsados por el grupo y que, tal como este misma, busca crear espacios para las mujeres artistas.

“Partimos haciendo este activismo a través de la música generando una orquesta y un coro presentándonos en distintos lugares, incluso en Sala Master de la Radio Universidad de Chile el 2019”, recordó la directora. “Hoy estamos enfocadas en proyectos que generen alternativas laborales para las mujeres músicas, tal como este, que se acoge a la Ley de Donaciones Culturales”.

Por eso, Medel recalcó que se trata de un espacio donde la perspectiva de género es extensiva para todos los puestos vinculados a la industria: “Es así en nuestro equipo de trabajo. Contamos con una ingeniera en sonido, el mismo quinteto está conformado por mujeres, la producción y gestoras culturales que están detrás de esto”, enumeró.

Cabe destacar que la función de este sábado 27 será a las 11:00 horas en la Sala Fernando Rosas de la Fundación Música para la Integración, ubicada en Balmaceda 1301, cerca del Centro Cultural Estación Mapocho. En tanto, las próximas serán el martes 30 a las 16:00 horas en el Teatro Municipal de Buin (Carlos Condell 501) y el martes 6 de enero a las 19:00 horas en el Centro Cultural de Paine (18 de Septiembre 39).

Más adelante habrá funciones en marzo en Cerrillos, Lampa, Tiltil, San Joaquín y Lo Prado, que serán anunciadas a través de la cuenta de Instagram @orquestademujeresdechile.