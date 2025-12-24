Lorena Zambrano (AMPRO) por corredor humanitario de Kast: "Vemos que los migrantes no podrán retornar"

Una intensa agenda internacional ha tenido estas semanas el presidente electo, José Antonio Kast, con miras a viabilizar un corredor humanitario que dé solución a la crisis migratoria. El republicano ya se ha reunido con representantes de los gobiernos de Argentina, Perú y Ecuador, pero su propuesta es vista con escepticismo por parte de organizaciones de migrantes.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO), Lorena Zambrano, aseguró que Kast “tiene un mal concepto del corredor humanitario” y llamó a distinguir entre la solicitud que hicieron organizaciones de la sociedad civil en pandemia, y la idea que está impulsando ahora el presidente electo.

Zambrano recordó que en medio de la crisis provocada por el coronavirus, organizaciones de migrantes pidieron facilidades para que las personas pudieran volver a sus países. “Esta fue una una idea de las organizaciones que que se pidió en pandemia cuando había una crisis especialmente en la Región de Arica, y se crea el corredor humanitario con una carta donde los dejaban pasar por libre tránsito hasta el país de origen”, comentó.

Kast, en cambio, estaría proponiendo — señaló Zambrano— que los migrantes retornen, pero con una prohibición de volver a Chile después. “Eso nos llama mucho la atención, como él plantea el corredor humanitario, no como una manera de solucionar el atascamiento de fronteras, sino como una obligatoriedad, deshaciendo las promesas o las futuras regularizaciones con las que este gobierno, el anterior gobierno y todos, han quedado al debe”, dijo.

La dirigenta afirmó, en todo caso, que se necesita más transparencia sobre la idea de Kast. “No hay una claridad con respecto al tema, pero lo que nosotros vemos o visualizamos es que no van a poder retornar, así sea pidiendo las visas”, señaló.

“Antes de pronunciarse sobre un corredor humanitario tendría que decir los lineamientos, cómo él lo propone. Si lo está planteado cómo fue en época de pandemia o lo está planteado de una forma de restricción para poder entrar de nuevo al país. Esto, más aún cuando muchas de las familias viajan ya con hijos que nacieron en Chile”, acotó.

Requerida sobre lo que debe hacer el Estado respecto a la migración, la vocera de AMPRO sugirió que se retomen las mesas de trabajo que se establecieron en el gobierno de Michelle Bachelet.

“En ese tiempo se formaron las mesas migratorias de las organizaciones, en conjunto con el Gobierno Regional y una visita del subsecretario del Interior. Ahí se hablaba sobre las posibles políticas migratorias que iban a cambiar, porque hay que aclarar algo: no es que nosotros los migrantes queremos una ley favoritista, que todo sea para nosotros. Obvio que tenemos que regirnos por las leyes del país, pero las leyes del país también tienen que estar acorde a la realidad de la población migrante y de sus regiones”, estimó.

En tanto, consultada sobre la viabilidad de que exista contacto entre las organizaciones de migrantes y el gobierno de José Antonio Kast, Zambrano indicó que lo ve posible, si es que las mismas agrupaciones lo empujan, “porque el Gobierno por sí solo no lo va a hacer”, zanjó.