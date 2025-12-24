Maduro triunfante tras apoyo de Rusia y China en Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país recibió un “apoyo abrumador” del Consejo de Seguridad de la ONU, reunido de urgencia en medio de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington.

“El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y al derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio”, señaló durante una visita a un acto público retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV, en el que volvió a defender que “nada ni nadie podrá derrotar a la nación”.

En los mismos términos triunfantes se manifestó el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, asegurando que el país latinoamericano “obtuvo una gran victoria en el seno de Naciones Unidas“.

“Quedó demostrado que ningún país del mundo, ni siquiera los aliados históricos de Estados Unidos, avala el uso ni la amenaza del uso de la fuerza, en violación de la Carta de la ONU, para someter a una nación libre y soberana bajo el falso pretexto del combate al narcotráfico”, declaró en un comunicado difundido a través de Telegram.

Asimismo, subrayó que “quedó en evidencia que la amenaza o el uso de la fuerza contra Venezuela (…) responde a una lógica colonial, impulsada desde Washington bajo la Doctrina Monroe” —que guió la política exterior norteamericana en el siglo XIX y buena parte del XX— y que “fue condenada la piratería en alta mar utilizada para apropiarse de los recursos petroleros de Venezuela“.

Los dirigentes hicieron estas declaraciones sobre una sesión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Caracas, en la que sus aliados Rusia y China criticaron las acciones de Estados Unidos hacia el país latinoamericano.

El representante ruso ante el organismo multilateral, Vasili Nebenzia, denunció lo que tildó de “actitud de cowboy” por parte de Washington y señaló la “evidente” responsabilidad del país norteamericano en las “catastróficas consecuencias” de las crecientes presiones sobre Venezuela.

Asimismo, defendió que las operaciones estadounidenses en su supuesta campaña contra el narcotráfico “van en contra de todas las normas fundamentales del Derecho Internacional“, incluido el bloqueo a los petroleros sancionados, lo que tachó de “agresión flagrante”.

Más comedido se expresó el representante chino, Sun Lei, manifestando la oposición del gigante asiático a “todos los actos de unilateralismo e intimidación” y su apoyo “a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional”.