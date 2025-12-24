Querella de capítulos contra exfiscal Guerra: Corte de Apelaciones de Santiago resolverá a inicios de 2026

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió pronunciarse el próximo 2 de enero de 2026 respecto a la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, en el contexto de la arista del caso Audios por el presunto intercambio de archivos de voz con Luis Hermosilla.

El fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de la fiscalía nacional, Eugenio Campos, presentó sus argumentos ante los magistrados, mientras que la defensa lo hizo mediante la exposición del abogado Felipe Polanco.

Campos entregó ante el tribunal los antecedentes que, a su juicio, permiten sostener la plausibilidad de diversas infracciones penadas por la ley. “Dimos claramente cuenta de delitos de cohecho agravado, de prevaricación administrativa, como también de presuntos delitos de violaciones de secreto, que, conforme al cúmulo de antecedentes, declaraciones, informes, requerimientos de información, como también mensajería, también de plataformas Whatsapp, entre otras, dan cuenta de antecedentes graves que deben ser ponderados”, señaló el persecutor.

Investigación contra exfiscal Guerra

El exfiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, es indagado por el supuesto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla en causas de alta connotación pública, como Penta, Dominga, Exalmar y el caso contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, presentó una querella de capítulos estimando que corresponde formalizar a su otrora colega. Esta acción judicial busca hacer efectiva la responsabilidad penal de jueces y fiscales por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Aunque Guerra ya no ejerce como fiscal, Carrera optó por esta vía en atención a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece que cuando los hechos investigados ocurrieron durante el ejercicio de funciones en el Ministerio Público, procede activar este mecanismo.

Antecedentes del caso

Según el Ministerio Público, diálogos entre Guerra y Hermosilla, registrados en el teléfono incautado al abogado en el denominado caso Audio, revelan que el ex persecutor habría informado de pasos clave en al menos ocho causas.

En su defensa, Guerra sostuvo en entrevista con La Tercera: “Hasta el último día en la Fiscalía fui funcionario público, jamás funcionario de Piñera… yo más bien era opositor”.

Si los capítulos de acusación son declarados admisibles, se podrá formalizar al exfiscal y solicitar medidas cautelares. La Corte Suprema ya había señalado en un fallo previo -referido al exfiscal Carlos Palma- que para la procedencia de la querella de capítulos basta con que exista mérito para iniciar acción penal, sin requerir constatación plena de los hechos ni convicción definitiva sobre la participación del querellado.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.