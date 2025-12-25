Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


El SEA aprobó US$40 mil millones en proyectos durante el año calendario

La directora del SEA, Valentina Durán, aseguró que la entidad aprobó 349 proyectos entre enero y el 23 de diciembre de 2025, mencionando que “nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”.

La directora del SEA, Valentina Durán, aseguró que la entidad aprobó 349 proyectos entre enero y el 23 de diciembre de 2025, mencionando que “nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”.

EconomíaMedio Ambiente

La directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, afirmó que “nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”.

Según la información, entre el 1 de enero y el 23 de diciembre de 2025 se han aprobado 349 proyectos, los cuales suman una inversión total de US$40.402 millones.

Durán, directora de este organismo autónomo desde marzo de 2022, destaca que la cifra es un termómetro de la inversión.

En entrevista, aseguró que «nunca antes en la historia de la evaluación ambiental se había aprobado tanta inversión en un año calendario, y no ha terminado el año: nos vamos a acercar a US$40 mil millones».

«Nunca había ocurrido esto en la historia. Por lo tanto, como somos un termómetro de la inversión, esta es la expectativa de inversión que se materializará en los próximos años», añadió.

En cuanto a las demoras por los permisos, dijo que «el Servicio de Evaluación Ambiental cumple siempre y sin excepción con los plazos legales de evaluación. Sucede que los titulares de proyectos, en algunas ocasiones, solicitan extensiones de plazo para poder cumplir con ellos».

«Y eso ocurre en todos los sectores de la economía y en todas las áreas. A veces, un titular de un proyecto se encuentra, conoce las sensibilidades, por ejemplo, del territorio y se da cuenta de que es más conveniente realizar una modificación, por ejemplo, de un trazado, de una línea, por decirte cualquier cosa», explicó.

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