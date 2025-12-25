Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


Fiscalía abrió investigación penal por déficit de $16.300 millones en Municipalidad de Peñalolén

La Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación penal de oficio por el millonario déficit detectado en el municipio durante la gestión de la exalcaldesa Carolina Leitao.

La Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación penal de oficio por el millonario déficit detectado en el municipio durante la gestión de la exalcaldesa Carolina Leitao.

Nacional

La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación penal de oficio por el déficit de más de $16.300 millones en la Municipalidad de Peñalolén, en el período de la alcaldesa Carolina Leitao (exDC), actual subsecretaria de Prevención del Delito.

El jueves 27 de noviembre pasado en el Concejo Municipal, el actual alcalde frenteamplista Miguel Concha anunció que una auditoría externa arrojó un déficit de $16.318.389.000 durante la gestión de Leitao, principalmente por deudas y gastos de personal.

“Acabamos de recibir el informe de la auditoría externa y que tiene varios hallazgos, y bien complejos, y que arroja un déficit cercano a los $17 mil millones, muchísimo más de lo que habíamos encontrado como nueva administración al inicio”, indicó Concha en esa oportunidad.

Por su parte, Leitao se limitó a señalar que “de un tiempo a esta parte he venido siendo objeto de diversas acusaciones y persecución de parte de la nueva administración”. También dijo no conocer los detalles del informe de auditoría.

La investigación para determinar eventuales responsabilidades penales quedó a cargo de la Brigada Anticorrupción de la PDI. El alcalde Concha ya declaró en la causa por cerca de dos horas.

En tanto, el jefe comunal contrató al estudio BACS Abogados para que prepare una querella. Dicho estudio es el mismo contratado por la Municipalidad de Maipú en su litigio contra la exalcaldesa Cathy Barriga en el caso de fraude al Fisco.

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