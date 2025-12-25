Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


Influencer y manager Jorge Matter fue detenido por explotación sexual infantil

El influencer y manager, también ligado al Partido Nacional Libertario, fue detenido por explotación sexual infantil, suministro de droga a menores y difusión de material pornográfico, según la Fiscalía.

El influencer y manager, también ligado al Partido Nacional Libertario, fue detenido por explotación sexual infantil, suministro de droga a menores y difusión de material pornográfico, según la Fiscalía.

Nacional

El influencer Jorge Morales Iter, más conocido como Jorge Matter, fue detenido por explotación sexual infantil y por suministrar droga a menores de edad. También trabajó para el Partido Nacional Libertario en las recientes elecciones.

De acuerdo a la fiscal Camila Albarracín González, no solo se le investigan esos delitos, sino que también «la existencia de droga y difusión de material pornográfico infantil porque se han incautado distintos dispositivos que nos permitirán establecer aquello».

La fiscal agregó que «tenemos antecedentes suficientes para decir y corroborar también la declaración de la víctima de que se consumía al interior de estos domicilios distinta droga y se cocinaba en términos en que él mismo refiere y como se ocupa coloquialmente a propósito de la fabricación de tusi».

Matter, que cuenta con más de 46 mil seguidores en Instagram, también oficia como manager de varios rostros de la farándula nacional. Si bien no se ha comprobado su relación laboral, el hombre ha publicado videos junto a Diego Pánico («Fiebre de baile») y Adriana Barrientos.

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