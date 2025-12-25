Karim Bianchi y elección de Kast: "Este país no es de extrema derecha, sino que responde a fenómenos sociales"

En medio del inicio de un nuevo ciclo político marcado por la ausencia de mayorías claras en el Congreso, el senador por Magallanes, Karim Bianchi, abordó el escenario postelectoral, la agenda legislativa que se avecina y las tensiones entre las promesas económicas y el rol del Estado.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario independiente analizó el cambio de tono del presidente electo tras la elección del pasado 14 de diciembre, señalando que “era evidente que luego de una elección, sea quien sea que ganara, se iba a mostrar un poco más una figura de gobierno”. A su juicio, el giro responde a una lógica de gobernabilidad: “No puedes tener un gobierno que se instale de forma violenta porque eso va a perjudicar eventuales acuerdos posteriores”.

Bianchi comparó este proceso con lo ocurrido durante el inicio del actual mandato presidencial, recordando que “el presidente Gabriel Boric también hizo lo mismo en su momento, cuando se fue centrando por su afán de llegar a acuerdos”.

Respecto al amplio triunfo electoral de José Antonio Kast en regiones históricamente vinculadas a la centroizquierda, el senador descartó que se trate de una derechización del país. “Yo no creo que Chile se haya derechizado, pero sí que estamos atravesando un fenómeno social donde la inmediatez hace que, cuando alguien no responde a lo que la gente quiere, se tienda rápidamente a cambiar hacia otro extremo”, sostuvo.

En esa línea, explicó que el resultado responde a una política pendular y a factores sociales más amplios: “Este país no es republicano ni de extrema derecha, sino que responde a fenómenos sociales» que van más allá de una etiqueta ideológica.

Sobre la derrota de la candidata oficialista, Bianchi afirmó que el principal obstáculo fue la asociación con la continuidad del gobierno. “No fue tanto el comunismo lo que le pesó a Jeannette Jara, sino la idea de continuidad, sumada a una mala evaluación del gobierno de parte de la comunidad”, afirmó, agregando que “cualquier persona que se parara con esos dos elementos partía muy de atrás”.

Consultado por la agenda legislativa del próximo período, el senador manifestó preocupación por la falta de claridad programática. “En los últimos tres gobiernos, el cumplimiento de los programas no ha superado el 35%, lo que demuestra que terminan administrando en base a circunstancias de urgencia, las posibilidades que tienen en la Cámara y de la contingencia que se vaya dando, más que responder a un programa», señaló.

Así, Bianchi recalcó que su rol será mantener una independencia estricta al momento de legislar: “Yo no voto por lineamientos ni mandatos. Lo hago en base a los méritos de los proyectos y al sentido común, a si me parece que eso está bien, le hace bien al país y además responde a lo que la región que represento y a las personas que tienen comunicación conmigo expresan», afirmó el senador.

Uno de los puntos más críticos de la conversación fue la aparente contradicción entre las propuestas de reducción del gasto público y las exigencias en seguridad, migración y control del crimen organizado. En esa línea, el parlamentario recordó que incluso economistas de Chile Vamos han advertido sobre esa incoherencia.

“El Estado no es una tienda que se administra sacando cosas”, enfatizó. “Con el sueldo de un ministro no se mejoran las pensiones ni la seguridad. El Estado tiene que ser fuerte, invertir lo que haya que invertir y estar más presente en seguridad, educación pública y salud, donde hoy hay déficit de profesionales. No más ausente”.

Bianchi también cuestionó los recortes en educación pública, particularmente en su región. “En el SLEP de Magallanes se despidió a 123 profesores. Eso es achicar la educación pública, y es grave”, denunció, advirtiendo que este tipo de medidas desincentivan el ingreso a carreras pedagógicas y profundizan el déficit de profesionales. “En áreas esenciales como educación, salud y seguridad nunca sobra gente; falta buena gente, sobre todo en zonas aisladas”, concluyó.