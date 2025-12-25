Nasry Asfura, apoyado por Trump, es declarado el nuevo presidente electo en Honduras entre denuncias de fraude

El Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha declarado a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional y respaldado por Donald Trump, ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre. El anuncio oficial llega 24 días después de los comicios y en medio de fuertes denuncias de fraude y «golpe electoral» por parte de la oposición.

Según la declaración del CNE, Asfura ha recabado 1.479.748 votos, lo que se traduce en un 40,27% del total, tras un escrutinio del 97,86 por ciento. El documento declara a Nasry Juan Asfura Zablah como presidente constitucional para el periodo que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030.

El resultado oficial deja a Salvador Nasralla (Partido Liberal) con un 39,53 por ciento y a la candidata de Libre, Rixi Moncada, con un 19,19 por ciento.

Denuncias de Fraude y Rechazo de la Oposición

La declaración del CNE se produjo en medio de las denuncias de fraude electoral emitidas por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y por representantes de la formación oficialista Libre, quienes pidieron un recuento acta por acta tras detectar inconsistencias en miles de ellas.

Tras la publicación del texto, Asfura agradeció la labor del CNE y aseguró estar «preparado para gobernar».

Por su parte, Nasralla afirmó ante la televisión hondureña que la declaración presidencial «es ilegal». «Yo no (la) acepto y publiqué un par de ejemplos en las redes (sociales) de las formas en que las actas fueron violadas», señaló, agregando que «había un algoritmo donde siempre se le ponía la cifra más alta al Partido Nacional».

El CNE, en su escrito, defendió su decisión señalando que los procedimientos de impugnación o revisión no deben impedir la proclamación de resultados existiendo ya un 98,18 por ciento de datos procesados, con «comprobada imposibilidad matemática de revertir el resultado».

Reconocimiento Regional y Posición de la OEA

Ocho países de la región, encabezados por Argentina, reconocieron el triunfo de Asfura en un comunicado conjunto. Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana manifestaron su deseo de «trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región».

En su nota, estas carteras diplomáticas valoraron el «desempeño» del CNE en un contexto poselectoral marcado por lo que calificaron de «presiones», y destacaron la paciencia de la ciudadanía.

En contraste, la Organización de Estados Americanos (OEA) se mostró más cauta. Su secretario general, Albert Ramdin, afirmó que si bien «nota de la declaración de resultados» del CNE, lamenta que aún no se haya completado el recuento total de los votos emitidos. La Misión de Observación Electoral de la OEA continúa desplegada en el país y emitirá un informe con sus hallazgos y recomendaciones en los próximos días.