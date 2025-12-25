Óscar Contardo y su diagnóstico sobre la administración de Boric: "Quien abrió camino a la ultraderecha fue este gobierno"

«La era del entusiasmo fue una época en que este país parecía tener un futuro, pero era una ilusión que se acabó pronto». Con estas palabras, el periodista y escritor Óscar Contardo sintetiza el espíritu de su nueva obra, «La era del entusiasmo: Chile en los 90», presentada este miércoles en Radio Universidad de Chile.

En conversación con el programa Semáforo, Contardo repasó los hitos que marcaron esa década: desde la «crisis moral» instalada por la Iglesia para frenar debates como el divorcio, hasta el auge cultural con obras como La Negra Ester y el rock chileno de Los Tres y La Ley.

Sin embargo, el análisis no se quedó en el pasado. El autor de Siútico abordó con crudeza el escenario político actual, marcado por la reciente derrota del oficialismo y el ascenso de José Antonio Kast.

El gobierno que «dinamitó» su propio discurso

Consultado por el balance de la administración de Gabriel Boric, Contardo reconoció logros puntuales como la estabilización económica, el control de la inflación y avances en el Ministerio de la Mujer, como la Ley de responsabilidad parental.

No obstante, su diagnóstico político fue lapidario. «Este gobierno le hizo muchísimo daño a la izquierda en general, al discurso de la izquierda (…) Yo creo que quien le abrió camino a la ultraderecha fue este gobierno», sentenció.

Para el escritor, hubo «grandes decepciones y chambonadas», destacando dos episodios críticos:

El caso Monsalve: «Dinamitó de una manera que no han querido hacerse cargo, ni el propio presidente, el discurso central de su mandato. La manera en que se gestionó esa crisis fue desastrosa a niveles impactantes».

La fallida compra de la casa de Salvador Allende: Contardo criticó la incompetencia técnica al intentar cerrar tratos inviables, donde documentos pasaban por decenas de asesores con altos sueldos sin que nadie reparara en los errores legales evidentes. «Eso es inexcusable a la luz pública», afirmó.

La revalorización de Pinochet y la «nostalgia prefabricada»

Otro punto álgido de la entrevista fue el análisis sobre la encuesta CADEM de septiembre de 2025, que ubicó a Augusto Pinochet como el tercer personaje histórico más admirado por los chilenos (10%), detrás de Arturo Prat y Gabriela Mistral.

Contardo atribuyó este fenómeno a la ruptura del consenso sobre los crímenes de la dictadura, proceso que, a su juicio, se agudizó con la fallida conmemoración de los 50 años del Golpe.

«Ese momento se perdió para reafirmar el alcance que tuvieron los crímenes cometidos en dictadura. En lugar de eso, se cuestionó la figura de Allende», explicó.

El periodista advirtió sobre el peligro de una «nostalgia prefabricada» que permea en las generaciones jóvenes: «Se empieza a decir que la dictadura era mejor porque había más orden. Y si no se tiene la experiencia directa, pueden entrar mensajes que revaloricen a sujetos como el general Pinochet».

El fin de la promesa meritocrática

Finalmente, Contardo reflexionó sobre el quiebre de la promesa central de los 90: que la educación superior garantizaba el ascenso social.

«El mensaje político de ese momento era: si tienes más años de educación que tus padres, tu bienestar será mejor. Eso se cumplía hasta cierto punto, pero ahora dejó de cumplirse», concluyó, advirtiendo que esta crisis de expectativas solo empeorará si no se toman medidas políticas urgentes.