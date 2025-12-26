Axel Callis y futuro gabinete de Kast: “Está tratando de mantener los equilibrios para tener un poco de gobernabilidad”

Grandes expectativas ha generado la conformación del gabinete del futuro gobierno de José Antonio Kast, ante las especulaciones sobre quiénes lo conformarán y cuánto aportarán los partidos de Chile Vamos y Nacional Libertarios a la administración del presidente electo.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo y director de Tu Influyes, Axel Callis, reflexionó acerca de las proyecciones del nuevo Ejecutivo. “Han sido un par de semanas bastante distintas de lo que la gente habría creído. Hay mucho escepticismo en el mundo de la centro-izquierda respecto de esta moderación que uno puede observar, a esta forma de entender las relaciones sobre todo con la visita a la expresidenta Bachelet”, indicó

En esa línea, el también integrante del Centro de Democracia y Opinión Pública UCEN abordó las dudas en torno al futuro gabinete de José Antonio Kast: “Lo único que ha puesto entrelíneas fue su declaración de tener una coalición. Y eso no prosperó, no flotó, porque el Partido Republicano generó algún tipo de movimiento interno y tuvo que ser desechado ese diseño de gabinete. Y ahora está tratando de mantener los equilibrios que le permitan tener un poco de gobernabilidad”.

“Uno cuando establece un gabinete, establece un trato con las personas pero también con las personas. Un trato tácito, un trato directo. Por eso es tan importante ver si las personas que van a estar en el gabinete, y sobre todo en el comité político, esencialmente Interior, la vocería, más Hacienda y alguno que se va a integrar que me imagino será Seguridad, esos ministros van a tener una representación potencial de sus partidos. Por lo tanto, lo genuinamente representante que sea cada uno de sus partidos va a determinar la relación con las bancadas de esos partidos en el Parlamento”, explicó Callis.

En ese contexto, el sociólogo se refirió a la relación de Kast con los partidos de Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario: “Todos en el Partido Republicano vienen de la UDI. El gran partido proveedor de estos partidos es la UDI. Evidentemente que los que van a gobernar son los UDI con o sin partido. Libertarios, están los que vienen de Republicanos-UDI y los que vienen de no tener experiencia partidaria antes y por ello hay muchos de esos que quieren entrar al gobierno”, señaló.

“El problema es político, tiene que ver con la diferenciación. El Partido Nacional Libertario tiene una agenda presidencial con Johannes Kaiser y la pregunta que se están haciendo todos es si vale la pena que sea ministro dependiente o delegado de José Antonio Kast, o tiene que mantenerse fuera e intentar una colaboración crítica”, prosiguió el analista sobre los desafíos del mandatario electo para definir su gabinete.

Por otro lado, el experto abordó el “giro” a la derecha en esta elección reciente y los problemas en la izquierda tras las votaciones: “Hay demasiado academicismo en el progresismo. Personas que tienden a sobreinterpretar muchas veces datos, tendencias (…). Esta es una temporada donde uno se va de tesis y normalmente estos fenómenos son más simples de analizar. Teníamos un padrón que votaba de una forma políticamente y este otro padrón que es gente que no tenía ningún vínculo con la política, que es más pragmática. Y la gente pragmática tiende a buscar soluciones pragmáticas”.