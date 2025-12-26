Denuncias de fraude y reconocimiento internacional marcan triunfo de Nasry Asfura en Honduras

El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien recibió el respaldo público del presidente Donald Trump, fue proclamado ganador de las elecciones del 30 de noviembre con el 40,27% de los votos. La oposición denuncia un “golpe electoral”, mientras Estados Unidos, la Unión Europea, China, Chile y varios países de la región reconocieron el resultado.

Según la declaración oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry Asfura obtuvo 1.479.748 votos, equivalentes al 40,27%, tras un escrutinio del 97,86% de las actas. El organismo electoral señaló que el mandatario electo asumirá el cargo el 27 de enero de 2026, finalizando su periodo el 27 de enero de 2030.

El resultado dejó en segundo lugar al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con un 39,53%, mientras que la candidata del partido oficialista Libre, Rixi Moncada, alcanzó un 19,19%.

Tras conocerse la declaratoria, Nasralla y representantes de Libre reiteraron sus denuncias de fraude electoral, calificando el proceso como un “golpe electoral” y exigiendo un recuento acta por acta, argumentando inconsistencias detectadas en miles de documentos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó públicamente a Asfura a través de la red social X y sostuvo que el país norteamericano espera «colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio«.

The people of Honduras have spoken: Nasry Asfura is Honduras’ next president. The United States congratulates President-Elect @titoasfura @papialaordenh and looks forward to working with his administration to advance prosperity and security in our hemisphere. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 24, 2025



Asfura fue respaldado explícitamente por el presidente estadounidense Donald Trump antes de los comicios, apoyo que el partido Libre calificó como un acto de “injerencia imperialista”.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras quien fue condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico, pero indultado por Donald Trump, felicitó al candidato vencedor a través de su cuenta de X, señalando que “Honduras cierra un ciclo y abre una nueva etapa con esperanza, compromiso y responsabilidad. Que Dios les conceda sabiduría y firmeza para servir al pueblo y guiar a nuestra nación por el camino bueno”.

El pueblo hondureño habló alto y claro el 30 de noviembre. Hoy felicitamos al Presidente electo @titoasfura @Papialaordenh, a los diputados y alcaldes electos, y al Partido Nacional de Honduras por esta victoria democrática. Se confirmó el resultado del nueve de marzo, donde… pic.twitter.com/MxQVo6C4Ao — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) December 24, 2025

Reacciones regionales

A través de un comunicado público, la Cancillería de nuestro país señaló que tomó conocimiento de la declaratoria del CNE y destacó los informes de las misiones de observación de la OEA y de la Unión Europea, las que calificaron las elecciones como ejemplares.

La Cancillería indicó que la proclamación “otorga certeza jurídica al proceso electoral” y expresó su disposición a trabajar con la futura administración hondureña, en el marco de los 160 años de relaciones diplomáticas, que se cumplirán en enero de 2026.

Sin embargo, la decisión de reconocer a Asfura como presidente electo de Honduras no dejó a todos contentos dentro del oficialismo. La diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, criticó la decisión del Ejecutivo.

La parlamentaria oficialista, a través de su cuenta en X, acusó que en Honduras hubo un “fraude electoral”, lo que permitió la victoria del candidato apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Ante el escandaloso fraude electoral en Honduras, decretando ‘triunfo’ del candidato elegido por Donald Trump, ¿los presidentes de América Latina y los dirigentes políticos de nuestro país, exigirán actas antes de reconocerlo?”, criticó Hertz y agregó que «lamentablemente, el gobierno chileno se apresuró a reconocer al candidato, fraudulento impuesto por Donald Trump«.

Ante el escandaloso fraude electoral en Honduras, decretando “ triunfo “ del candidato elegido por @POTUS @realDonaldTrump los Presidentes de América Latina y los dirigentes políticos de nuestro país, exigirán las actas antes de reconocerlo? — Carmen Hertz (@carmen_hertz) December 25, 2025



Pero Chile no fue el único país de la región en reconocer a Asfura. En un comunicado conjunto de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana también reconoció el triunfo del candidato conservador.

“Esperamos trabajar conjuntamente en comercio, seguridad, migración y fortalecimiento de la democracia en la región”, señala el texto, que además destaca “la responsabilidad cívica mostrada por la ciudadanía” y el rol de las misiones de observación internacional.

Los países firmantes valoraron especialmente el trabajo del CNE “en medio de las presiones surgidas durante el último mes” y manifestaron su deseo de que la transición “se desarrolle de manera pacífica y ordenada”.

A nivel global

El Gobierno de China expresó su reconocimiento a la decisión del órgano electoral hondureño. En un mensaje emitido por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, afirmó que China “respeta la decisión del pueblo hondureño” y que está “dispuesta a colaborar con Honduras para impulsar el desarrollo continuo de las relaciones bilaterales”.

Por su parte, la Unión Europea, felicitó formalmente a Asfura. “Tras un proceso largo y prolongado y la proclamación de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, la Unión Europea felicita a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras”, señaló la delegación europea en Tegucigalpa.

El bloque agregó que espera “profundizar la relación bilateral en todos los ámbitos de interés mutuo”.

En contraste con el amplio respaldo internacional, las denuncias de fraude planteadas por la oposición mantienen abierta la controversia interna, marcando el inicio de un complejo escenario político de cara a la toma de posesión del nuevo gobierno hondureño.