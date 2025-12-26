Donald Trump: "Sinvergüenzas que adoraban a Epstein lo abandonaron como un perro"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a «felicitar» en Navidad este jueves con un mensaje que extendió a «los muchos sinvergüenzas que adoraban» al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, pero que luego «abandonaron como un perro» para culparle a él de sus actos.

«Cuando sus nombres salgan a la luz y se revele que todos son demócratas, habrá que dar muchas explicaciones», advirtió.

«Feliz Navidad a todos, incluyendo a los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein, le daban montones de dinero, iban a su isla, asistían a sus fiestas y creían que era el mejor tipo del mundo, solo para abandonarlo como a un perro cuando la cosa se puso muy fea, afirmando falsamente que no tenían nada que ver con él, que no lo conocían, que era una persona repugnante y luego culpar, por supuesto, al presidente Donald Trump«, señaló en su plataforma Truth Social, donde aseguró que él «fue el único que abandonó a Epstein, y mucho antes de que se pusiera de moda».

El inquilino de la Casa Blanca advirtió de que «cuando sus nombres salgan a la luz en la actual cacería de brujas de la izquierda radical (…) y se revele que todos son demócratas, habrá que dar muchas explicaciones», y recordó las acusaciones de interferencia de Rusia para favorecerle en las elecciones de 2016, defendiendo que esto «era una historia ficticia, una estafa total, y no tenía nada que ver con Trump».

Al hilo, afirmó que «el fracasado New York Times, entre muchos otros, se vio obligado a disculparse por sus incorrectos ‘informes’ electorales». «Ahora, los mismos perdedores vuelven a las andadas, solo que esta vez muchos de sus amigos, en su mayoría inocentes, saldrán gravemente heridos y su reputación se verá manchada. Pero, lamentablemente, ¡así es en el mundo de la política demócrata corrupta!», agregó.

Trump hizo estas declaraciones un día después de que el Departamento de Justicia revelara tener «más de un millón de archivos adicionales» que podrían estar relacionados con el caso Epstein. Además, el nombre del presidente aparece de forma significativa en los últimos 30.000 documentos publicados por la cartera encabezada por Pam Bondi, lo que evidencia una mayor cercanía con Epstein —condenado por abuso sexual y tráfico de menores— de la que Trump ha tratado hasta ahora de distanciarse, incluso obstaculizando la publicación de estos archivos.