Exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, recurre a la Corte Suprema para salir de la cárcel

La defensa de Héctor Espinosa recurrió a la Corte Suprema para cambiar la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exdirector de la PDI, condenado por delitos de corrupción.

Fue el 12 de noviembre que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago entregó su veredicto y declaró responsable a Espinosa de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

Sin embargo, la caída final del exfuncionario de la PDI llegó días después, cuando el 1 de diciembre el tribunal —integrado por los magistrados Cristián Soto (presidente), Pedro Suárez y Carolina Escandón (redactora)— lo condenó de manera unánime a cumplir penas que suman 17 años de cárcel. Todo, por el desvío a sus cuentas personales de más de100 millones destinados a gastos reservados de la institución que encabezó entre 2017 y 2021.

En esa misma audiencia, el mencionado tribunal también acogió el requerimiento de la Fiscalía Metropolitana Oriente y decretó la prisión preventiva en contra de Espinosa, mientras la condena aún no está “firme y ejecutoriada”.

El abogado de Espinosa, Marcelo Torres, presentó un recurso a la Corte de Apelaciones de Santiago para cambiar la medida cautelar de su defendido, cuestión que fue rechazada por el tribunal de alzada pero que ahora revisará la Corte Suprema.

Espinosa, quien está recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, además puede presentar una segunda acción judicial que consiste en pedir la nulidad del juicio en su contra. De acuerdo a información publicada en La Tercera, su defensa se encuentra analizando los antecedentes del caso y trabajando en el escrito que presentará ante el tribunal.