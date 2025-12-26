Exfigura de la U aprueba llegada de Meneghini: "Tengo mucha confianza en lo que pueda hacer"

Se espera que en las próximas horas o días Universidad de Chile pueda sellar la llegada de Francisco Meneghini como su nuevo entrenador de cara a la temporada 2026, tras la salida de Gustavo Álvarez.

Uno de los que avaló públicamente la inminente contratación fue Gustavo Lorenzetti, histórico exjugador del conjunto azul, quien recordó que el técnico argentino ya tuvo un paso previo por el club.

“‘Paqui’ estuvo en el cuerpo técnico con Sebastián Beccacece y Nicolás Diez en 2016. Lo conozco, trabaja muy bien y creo que viene todos de la misma línea de Jorge Sampaoli”, señaló el exvolante en conversación con radio ADN.

Lorenzetti proyectó además el estilo que podría mostrar el equipo bajo la conducción de Meneghini. “Seguramente se va a ver una U. de Chile agresiva, que va a imponer condiciones. Le tengo mucha confianza a ‘Paqui’ en lo que pueda hacer”, añadió el campeón de la Copa Sudamericana 2011 con los laicos.

Finalmente, el exfutbolista apuntó a uno de los desafíos inmediatos que enfrentará el nuevo cuerpo técnico: el mercado de pases. “Seguramente van a tener que llegar un par de refuerzos clave para potenciar lo bueno que ya tiene la U en el plantel”, concluyó.