Hip hop y vanguardia latina: Fran Ri libera su grito más poderoso en "Ruge" y anuncia gira de verano

Como una declaración de libertad y autonomía, “Ruge” irrumpe como un terremoto que marca el inicio de la era más poderosa de Fran Ri. Luego de 15 años liderando la banda Newen Afrobeat, la cantante y compositora abre un nuevo capítulo en el que su voz se despliega con una libertad creativa absoluta, abrazando un sonido urbano, frontal y futurista que la posiciona como una de las voces más visionarias y potentes de la escena latinoamericana actual.

Beats sincopados, texturas electrónicas modernas y versos feroces construyen la arquitectura sonora del nuevo single, un trabajo producido junto a Anzestro y masterizado por Vicente Sanfuentes, en el que la crudeza convive con la intención poética y la fuerza con una sensibilidad viva y urgente, necesaria en los tiempos que corren.

«‘Ruge’ es un grito de identidad. Siento que es la canción más irreverente que he escrito, porque no busca pedir permiso ni agradar, sino pararme desde lo que soy con seguridad: reconocer mi origen, mi historia y mi poder interno, sin miedo a expresarlo y proyectarlo hacia afuera», detalló la autora sobre el track que se respira como un híbrido entre el hip hop clásico, el alt-urban y la vanguardia latina, y agregó: «Este estreno marca un momento clave en mi vida. Nace en un período de transición interna y se convierte en un impulso para resignificar mi voz y redirigir mi carrera profesional».

Ánimos de abrazar la propia diferencia, de sacarse las máscaras y mostrarnos tal cual somos, sin miedo a lo que traiga nuestra intensidad, nuestra valentía, nuestro poder. Es en este camino en el que nacen las grandes historias y, como bien sabe Fran Ri, las grandes canciones.

«Por primera vez estoy concentrando mi energía en mi propio proyecto, apostando en una sola dirección y empezando a darle consistencia a un mundo artístico propio. ‘Ruge’ tiene mucho que ver con todo esto: habla de asumir riesgos, de reivindicar la dignidad propia frente a los mandatos externos y también de confrontar las normas y estándares heredados de una cultura colonial y patriarcal que intenta domesticar el cuerpo, la voz y el deseo. En ese sentido, propone un gesto de desprendimiento: soltar todo eso con lo que intentamos encajar, para habitar sin miedo la fuerza interna que nos atraviesa», confesó.

El estreno aterrizó en plataformas digitales junto a un videoclip realizado por Meidum Magazine, bajo la dirección de Matías Burgos. Aquí, el cuerpo, el movimiento y la mirada son protagonistas y amplifican el mensaje potente de «Ruge», gracias a una performance coreográfica que además contó con un vestuario de Ceremonia y Obras de Mano, elementos que, junto con el viento que sopló fuerte durante la filmación, terminaron de generar la atmósfera intensa y ritual que sostiene el relato.

Siguiendo con las buenas noticias, Fran Ri anunció una gira de verano que la llevará a comenzar el 2026 con una serie de presentaciones en solitario: el 24 de enero en el Bar Los Piures de Pichilemu, el 6 de febrero en Casa de Salud, Concepción, y el 7 de febrero en Black Forest de Pucón.

Con más fechas por anunciar, el nuevo camino de la artista chilena se abre como un horizonte vibrante y en expansión, un sendero para reconocerse, nombrarse y proyectarse desde su propio centro, dispuesta a seguir explorando con valentía ese espacio fértil donde la música se encuentra con el deseo, la identidad y la libertad. Un comienzo poderoso para un viaje que recién empieza.