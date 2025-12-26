Nigeria bajo fuego: Trump, el ISIS y la nueva disputa por África Occidental

Este jueves por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber ordenado un “ataque poderoso y letal” contra integrantes del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, bajo el argumento de proteger a comunidades cristianas que están siendo perseguidas. Sin embargo, las verdaderas razones ocultan una creciente tensión entre potencias en una región que cada vez toma más protagonismo en el tablero geopolítico del continente africano.

El anuncio, realizado con el estilo directo y confrontacional que caracteriza al republicano, marcó un nuevo punto de inflexión en la ya compleja dinámica de seguridad de África Occidental y reabrió el debate sobre el rol de las potencias extranjeras en la región.

Poco después de las declaraciones presidenciales, el Comando África de Estados Unidos (AFRICOM), confirmó que los ataques se llevaron a cabo en el estado de Sokoto, una zona estratégica que limita con Níger, y que la operación se realizó en coordinación con las autoridades nigerianas. Según la evaluación inicial del propio AFRICOM, varios combatientes del ISIS murieron en campamentos del grupo, lo que fue presentado como un golpe significativo contra las capacidades operativas de esta organización yihadista.

Desde Abuja, la capital de Nigeria, el ministro de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, confirmó que había conversado previamente con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y que el presidente nigeriano, Bola Tinubu, dio su aprobación a la operación. Tuggar subrayó que Nigeria está dispuesta a cooperar con cualquier actor internacional que contribuya de manera efectiva a la lucha contra el terrorismo, insistiendo en que el país enfrenta una amenaza que supera largamente sus fronteras.

Por su parte, Trump reforzó una narrativa que viene desarrollando desde hace meses. Señaló que ya había advertido a estos grupos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, habría consecuencias, y aseguró que el Departamento de Defensa ejecutó ataques precisos como solo Estados Unidos es capaz de hacerlo. En un mensaje cargado de simbolismo político y religioso, el presidente afirmó que bajo su liderazgo no se permitirá que el terrorismo islamista radical prospere.

La situación en Nigeria, sin embargo, es mucho más compleja que el marco planteado por Washington. El país más poblado de África enfrenta desde hace más de una década una insurgencia yihadista encabezada principalmente por Boko Haram y por la provincia del Estado Islámico en África Occidental, conocida como ISWAP. Estos grupos buscan imponer un califato bajo una interpretación extrema de la Sharia y han extendido su violencia a vastas zonas del norte y del centro del país.

Durante el 2025 los ataques se intensificaron de forma particularmente brutal. Comunidades cristianas han sido blanco de ejecuciones públicas, secuestros masivos en iglesias y escuelas, y la destrucción completa de aldeas. Aunque la violencia afecta también a comunidades musulmanas, la administración Trump ha puesto un énfasis específico en el asesinato de cristianos, estimando que solo en los primeros siete meses de 2025 más de 7 mil personas habrían muerto en ataques vinculados a extremistas.

El gobierno de Bola Tinubu se mueve en una posición incómoda. Por un lado, niega la existencia de un “genocidio cristiano” y sostiene que la violencia es de carácter criminal y terrorista, no exclusivamente religiosa. Pero recuerda que los musulmanes también son víctimas frecuentes y que incluso hubo ataques contra mezquitas el mismo día de los bombardeos estadounidenses. Por otro lado, aunque Nigeria aceptó y coordinó la operación con Estados Unidos, intenta presentarla como una colaboración antiterrorista general, evitando la narrativa de guerra religiosa promovida desde Washington para no profundizar las divisiones internas de un país prácticamente dividido en partes iguales entre cristianos y musulmanes.

Disputa por la influencia regional

El ataque estadounidense tiene un trasfondo que va mucho más allá de Nigeria, pues se inscribe en una disputa mayor por la influencia en África Occidental, una región que gana cada vez más peso en el tablero geopolítico del continente.

En este contexto, la percepción de una tensión creciente entre Estados Unidos y Francia no es casual. Históricamente, París fue la potencia extranjera dominante en el Sahel y en gran parte de África Occidental, en lo que se conoció como la Françafrique. Sin embargo, tras el fracaso de operaciones como Barkhane y la expulsión de tropas francesas de Mali, Burkina Faso y Níger, Francia perdió gran parte de su capacidad de intervención directa.

Los ataques de norteamerica se producen, además, justo después de que Francia anunciara nuevos planes para reducir su presencia militar en países como Costa de Marfil y Chad, reforzando la sensación de un relevo de mando. En este escenario, Washington irrumpe con fuerza bajo el liderazgo de Trump, proyectándose como un nuevo gendarme para la región y, en particular, para la CEDEAO, el bloque económico y político de África Occidental liderado por Nigeria.

Sin embargo, esta irrupción genera fuertes resistencias. Los países que conforman la Confederación de Estados del Sahel, Mali, Níger y Burkina Faso, llevan años enfrentando una guerra sangrienta contra los grupos yihadistas y observan con desconfianza el renovado activismo estadounidense.

Hace solo unos días, en el marco de una cumbre de la Confederación, el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, advirtió sobre la llegada de un “Invierno Negro”, una fase de inestabilidad extrema que, según él, ha sido planificada por potencias imperialistas.

Para Traoré, Francia es el agresor histórico que ahora busca desestabilizar la región mediante sanciones económicas y presión diplomática. Pero los ataques de Estados Unidos en Nigeria, bajo la narrativa de proteger a los cristianos, son vistos no como una lucha genuina contra el terrorismo, sino como imperialismo disfrazado. El líder burkinés sostiene que Washington utiliza el terrorismo como pretexto para establecer una presencia militar que sustituya a la francesa, con una agresividad capaz de incendiar toda África Occidental.

La principal preocupación de la Confederación del Sahel es que la intervención estadounidense en Nigeria, país vecino y actor clave de la CEDEAO, busque dividir la región a lo largo de líneas religiosas. Al centrar el discurso en cristianos contra musulmanes, alertan, se corre el riesgo de replicar estrategias de fragmentación social similares a las vistas durante la primavera árabe. Frente a la proyección militar de Estados Unidos, Traoré responde consolidando la Confederación como un bloque que rechaza tanto el paternalismo francés como el mesianismo estadounidense, apostando por alianzas con actores como Rusia, China y Turquía, que ya han entregado asistencia y equipamiento militar. Todo esto expone, en el fondo, un choque cada vez más abierto de intereses, alianzas y visiones sobre el futuro de una región clave para el equilibrio de poder en África.