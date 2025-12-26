"Obstáculo para la paz duradera": Gobierno condena legalización de 19 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania

El Gobierno de Chile manifestó este lunes su «enérgica condena» ante la decisión del Gabinete de Seguridad del Estado de Israel de aprobar la creación y legalización de 19 nuevos asentamientos en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania.

La medida, adoptada este domingo 21 de diciembre de 2025, fue confirmada por el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien lideró la propuesta junto al ministro de Defensa, Israel Katz. Según los servicios de Smotrich, estas 19 colonias se encuentran en zonas «de alto valor estratégico». De ellas, cinco son asentamientos ya existentes desde hace años, implantados en territorio palestino sin haber contado previamente con las autorizaciones necesarias de las autoridades israelíes.

En un comunicado oficial, el Gobierno chileno calificó esta acción como «una medida unilateral» que «no solo viola el derecho internacional, sino que constituye también un obstáculo para la consecución de una paz justa y duradera», ampliamente respaldada por la comunidad internacional. Asimismo, reiteró su preocupación por la continuación de estas prácticas en territorios ocupados, considerándolas «incompatibles con las normas internacionales aplicables».

La postura de Chile se alinea con la de las Naciones Unidas, que considera los asentamientos en Cisjordania —uno de los aspectos clave del conflicto— como un obstáculo importante para un acuerdo de paz. Se estima que más de medio millón de colonos israelíes viven actualmente en esta zona, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, a los que se suman otros 200 mil en Jerusalén Este, el costado oriental de la ciudad ocupado y anexionado por Israel.

Chile reafirmó su compromiso con la solución de dos Estados, que puedan coexistir en paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas, como «la única vía sostenible» para poner fin al prolongado conflicto. El Gobierno también reiteró su apoyo al respeto irrestricto del derecho internacional, las resoluciones de la ONU y los esfuerzos multilaterales destinados a alcanzar una paz «integral, justa y sostenible» entre israelíes y palestinos.