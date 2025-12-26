Plan Verano Seguro 2025-2026: más de mil 300 carabineros reforzarán zonas turísticas del país

Con el objetivo de reforzar la seguridad durante la temporada de vacaciones, el Ministerio de Seguridad y Carabineros presentaron este viernes el Plan Verano Seguro 2025-2026. El lanzamiento se realizó desde la Escuela de Suboficiales de Carabineros, donde las autoridades detallaron la estrategia estival.

En total, se desplegarán mil 386 funcionarios policiales a lo largo de todo el país, desde Arica hasta Magallanes. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que este personal corresponde a quienes se encuentran en proceso de perfeccionamiento y especialización. Su labor será reforzar específicamente las localidades turísticas que registran una mayor afluencia de público durante el verano.

La ejecución del plan se desarrollará en dos etapas claramente definidas. La primera fase, que contará con 587 carabineros, se extenderá desde el 28 de diciembre de 2025 hasta el 28 de enero de 2026. Posteriormente, la segunda fase entrará en vigor el 28 de enero de 2026 y concluirá el 28 de febrero del mismo año, período en el que se desplegarán 789 efectivos.

El ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó el trabajo conjunto detrás de la iniciativa, señalando: “Hemos dispuesto un plan especial para el verano que hemos trabajado en conjunto con Carabineros y con la Subsecretaría de Turismo, de manera de reflejar en aquellos lugares donde tanto el turismo como la seguridad requieren un refuerzo”.