Alexis Cortés (PC) y futuro de la coalición progresista: "Falta dar más pasos sobre un proyecto país"

Un documento elaborado por el Partido Comunista (PC) a modo de balance del resultado electoral, propone “articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses” así como «abrir paso a un trabajo de masas sistemático», recibió fuertes críticas por parte de la oposición. El sociólogo y militante del PC, Alexis Cortés, defendió el planteamiento, remarcando que manifestarse es un derecho de las personas.

Tras la derrota electoral de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, el comité central del PC analizó las causas del resultado. Además, proyectó lo que será la oposición al Gobierno de José Antonio Kast.

La propuesta del PC es que exista una mayor articulación con las organizaciones sociales, impulsando hitos de movilización como el 8 de marzo o el 1 de mayo. Sin embargo, la idea no cayó bien en la oposición, incluso, provocó cuestionamientos de parlamentarios del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC). Acusan que el PC está faltando a la democracia y que estaría tratando de desestabilizar al nuevo Gobierno.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el también exintegrante de la Comisión Experta del segundo proceso constitucional, Alexis Cortés, aseguró que los actores sociales tienen derecho a manifestarse, sobre todo si existe el riesgo de posibles retrocesos.

“Las movilizaciones de los actores sociales son derechos políticos consagrados, que tienen que ser respetados. A mí me llama profundamente la atención que haya habido una sobre reacción respecto de este tipo de términos, porque estamos ante un gobierno que puede amenazar varias conquistas sociales”, dijo.

En esa línea, sostuvo que: “Los sindicatos, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, evidentemente deberían estar en alerta respecto de posibles retrocesos que se puedan producir en materia de derecho, en materia de reducción del Estado y este tipo de actores sociales no tienen acceso a entrevista en las páginas centrales del Mercurio, ni tienen los recursos económicos para estar contratando gestores comunicacionales”.

Cortés, además, planteó que las críticas de la derecha al planteamiento del PC, van en la línea de la criminalización del estallido social y del discurso de que el partido jugó un rol de organizador de ese movimiento.

“Son dos aspectos que chocan con la evidencia disponible. Todos los estudios que han abordado seriamente la cuestión del estallido coinciden en que, por más de que se hayan cometido delitos comunes, los saqueos, por ejemplo, el estallido responde a un malestar por cuestiones estructurales y que en una democracia, es legítimo que se expresen. Por otra parte, lo que caracteriza al estallido social en buena medida es su carácter espontáneo”, recalcó.

A lo anterior, el sociólogo agregó que hay un ánimo del futuro oficialismo de “ponerse el parche antes de la herida” y de bajar las expectativas. A su juicio, es muy difícil que se puedan cumplir las promesas en materia de seguridad y migración.

“Ya sabemos a quién van a culpar por el descontento, ¿no? En este caso, al Partido Comunista. En el fondo, se están anticipando a que su gobierno va a generar malestar social. Probablemente haya gente que se manifieste en contra de sus medidas o a la falta de ellas, entonces lo que se está tratando de hacer es deslegitimar ese tipo de expresiones”, opinó.

El futuro de la coalición progresista

El académico de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) se refirió a la arquitectura que debería tener la nueva oposición, a raíz de las distintas voces del Socialismo Democrático que están instando por separarse del PC y del Frente Amplio (FA).

Para Cortés, es valorable la articulación que se construyó para respaldar la candidatura de Jeannette Jara, desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el PC, no obstante, afirmó que ahora se debe dar una discusión sobre principios y sobre qué proyecto país propondrá la nueva oposición a la ciudadanía.

“Nunca cuajó mucho una articulación dentro del mundo progresista, más allá de la necesidad de enfrentar políticamente un momento adverso, donde en algún momento era bien factible que pudieran pasar dos candidaturas de derecha a la segunda vuelta. Eso se logró, pero yo creo que faltan dar más pasos respecto a un proyecto de país”, estimó.

En ese sentido, el académico indicó que el proyecto país del progresismo “no está del todo dibujado», por lo que enfatizó que será «importante la amplitud y la unidad de la oposición», pero para eso la discusión sobre ese horizonte común es indispensable que ocurra.