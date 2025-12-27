NovaAndino Litio: la nueva asociación de Codelco y SQM para explotar el Salar de Atacama

Codelco y SQM formalizaron la creación de NovaAndino Litio SpA, una sociedad conjunta que se encargará de todas las actividades de exploración, explotación, producción y comercialización de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. La sociedad nace de la fusión entre las filiales Minera Tarar SpA de Codelco y SQM Salar SpA de SQM.

La operación, comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), concreta la asociación público-privada entre ambas empresas, calificada como una de las más relevantes en la historia empresarial de Chile. Esta alianza inédita combina «liderazgo estatal, experiencia operativa de clase mundial y una gobernanza moderna y profesional».

NovaAndino Litio concentrará la totalidad de los activos, filiales, permisos, conocimiento técnico y equipos humanos necesarios para el desarrollo del negocio del litio, asegurando la continuidad operacional y contractual en el Salar de Atacama bajo los contratos vigentes con Corfo y los que regirán desde 2031 en adelante.

Un paso estratégico y de largo plazo

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, destacó el hito como un paso fundamental para la cuprífera estatal y para el país.

Pacheco afirmó que, con esta acción, Codelco da «un paso estratégico para participar activamente en la producción del litio, un recurso clave para la transición energética y digital de escala global». Subrayó que la asociación con SQM representa un orgullo y «refleja una nueva forma de colaboración público-privada, transparente, profesional y de largo plazo».

Esta fusión es el resultado directo del Acuerdo de Asociación firmado en mayo de 2024, un proceso exhaustivo que pasó por la revisión de más de 20 organismos e instituciones en Chile y el extranjero, e incluyó un extenso proceso de consulta indígena liderado por Corfo.

Por su parte, el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, coincidió en la visión estratégica de la alianza, señalando que esta sociedad conjunta permitirá proyectar el desarrollo del Salar de Atacama. Ramos enfatizó que el objetivo es «continuar avanzando con estándares de excelencia operativa, sostenibilidad y creación de valor compartido, combinando capacidades complementarias en beneficio de Chile y de los mercados globales».

Gobernanza y nuevos activos para el Estado

El directorio de la sociedad conjunta estará integrado por tres representantes de Codelco (Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno) y tres representantes de SQM (Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle). La primera sesión del directorio se realizará este lunes 29 de diciembre.

Como parte de los compromisos de la asociación, SQM transfirió a Codelco la totalidad de sus concesiones mineras en el Salar de Maricunga, lo que fortalece significativamente la posición del Estado de Chile en ese territorio estratégico y habilita el desarrollo de futuros proyectos de litio.

Las empresas informaron que la materialización de la fusión y de la asociación tendrá un efecto positivo y material en los resultados de Codelco, impacto que será reflejado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2025.