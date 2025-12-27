Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


Elizalde destaca carácter institucional de invitación a Bukele al cambio de mando

El ministro del Interior defendió la invitación de Kast al presidente de El Salvador al cambio de mando. Y recalcó que la Cancillería invita a todos los países con relaciones diplomáticas, enmarcando el gesto como una tradición institucional.

El ministro del Interior defendió la invitación de Kast al presidente de El Salvador al cambio de mando. Y recalcó que la Cancillería invita a todos los países con relaciones diplomáticas, enmarcando el gesto como una tradición institucional.

Política

La invitación extendida por el presidente electo, José Antonio Kast, al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para asistir al cambio de mando del próximo 11 de marzo, abrió un flanco de debate político en el oficialismo, donde surgieron cuestionamientos y advertencias respecto del gesto, considerado por algunos sectores como una “señal muy preocupante”.

Ante este escenario, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric despejó dudas sobre el procedimiento. Desde el Palacio de La Moneda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que la eventual presencia de Bukele no responde a una definición política discrecional del futuro mandatario, sino a prácticas institucionales consolidadas.

«Chile tiene una larga data con traspasos de mando en el marco de la democracia y lo que hemos dicho es que este traspaso va a ser con un alto estándar, porque eso es lo que corresponde a nuestra democracia y es finalmente lo que merecen las chilenas y chilenos», sostuvo el secretario de Estado.

Coordinación y tradición diplomática

Elizalde detalló que el proceso se ha desarrollado bajo una coordinación formal entre ambas administraciones. Precisó que «se ha establecido la coordinación entre el equipo del presidente electo con el Gobierno», que se está coordinando a través del Ministerio del Interior y Claudio Alvarado.

El ministro también subrayó que la organización del acto central del 11 de marzo no depende directamente del Ejecutivo, aclarando que «en lo que respecta al cambio de mando propiamente tal, la ceremonia, es decir, el acto mismo que se realiza el 11 de marzo, es organizado por el Congreso Nacional».

Respecto a las invitaciones internacionales, Elizalde recordó que se trata de una tradición diplomática de larga data. «La tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas y esas invitaciones son cursadas por la Cancillería. De todas maneras, ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo para llevar a cabo este proceso», afirmó.

Cabe recordar que Chile y El Salvador mantienen relaciones diplomáticas desde 1876, lo que enmarca la invitación dentro de vínculos históricos entre ambos Estados.

Finalmente, el titular de Interior reconoció que, a poco más de dos meses del cambio de mando, aún no existe confirmación oficial sobre los países que asistirán ni sobre los representantes que participarán en la ceremonia.

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