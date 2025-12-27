Fiscalía pide siete años de cárcel para Karina Oliva y otros exdirigentes de Comunes

La Fiscalía Metropolitana Sur presentó una acusación contra la expresidenta de Comunes, Karina Oliva, y otros 10 imputados por delitos de corrupción durante la campaña a la gobernación de Santiago en 2021, elección que ganó Claudio Orrego.

Según informó La Tercera, el fiscal Alex Cortés ingresó la acusación al Séptimo Juzgado de Garantía, solicitando diversas penas por delitos ligados a la ley de financiamiento electoral.

En el caso de Oliva, la Fiscalía la acusa del delito de fraude de subvenciones y pide siete años de presidio. La excandidata, junto con el resto de los imputados, son acusados de declarar supuestos servicios no prestados como gastos de campaña, con el fin de recibir devoluciones de dinero por parte del Servicio Electoral (Servel).

Acusación contra el círculo cercano

Además de la excandidata, el Ministerio Público llevará a juicio a una decena de personas de su círculo, incluyendo dirigentes del partido, miembros de su comando y de la Fundación Chile Movilizado, entidad que facilitó parte de los documentos tributarios falsos para justificar los gastos de campaña.

Entre los acusados se encuentran Martín Miranda (administrador electoral), Jorge Ramírez (expareja de Oliva y expresidente de Comunes), y Camila Ríos (secretaria ejecutiva de Comunes). Para estos tres exdirigentes, la Fiscalía también solicitó la pena de siete años de presidio.

Otras penas requeridas son de cinco años para Juan Pablo Sanhueza (vicepresidente de la fundación), José Robredo (asesor comunicacional), David Castillo (presidente de la fundación) y Marcelo Riffo (empresario). Finalmente, se solicitan tres años de presidio para Luis Romero, Ailine Ramírez y Jean Flores, quienes cumplieron roles territoriales y de facilitación de documentos.

Para sustentar su caso en el juicio oral, la Fiscalía presentó un vasto conjunto de pruebas que incluyen 106 testigos, siete peritos, 1.270 documentos y más de 260 otro tipo de evidencias.