Hospital del Salvador justifica operación express a madre de ministra de Salud

El Hospital del Salvador confirmó que Lucía Sanhueza Vargas, madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, fue atendida el martes 23 de diciembre por una fractura en la cadera izquierda, producto de un accidente doméstico, pero negó que se haya alterado el orden de las cirugías para beneficiarla por sobre otros pacientes.

Según La Tercera, Lucía Sanhueza ingresó a las 11 de la mañana y a las 14:45 (3 horas y 45 minutos después) se la derivó a pabellón «por autorización de la dirección del hospital».

En una declaración pública, el hospital señaló: «Efectivamente, el pasado 23 de diciembre de 2025, la paciente señalada ingresó a nuestro establecimiento a través de la Unidad de Emergencia Hospitalaria por una fractura de cadera. La paciente fue evaluada y tratada en conformidad con las indicaciones médicas; actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación».

El recinto de salud enfatizó que la atención fue estrictamente técnica, desvinculada de cualquier consideración política o de parentesco.

Subrayaron que la evaluación se realizó conforme a los protocolos y criterios de priorización de la institución. «Al momento de su ingreso se verificó que la paciente cumplía con los criterios de priorización asociados a su edad y condición clínica», explicaron, indicando que estos factores fueron la clave.

Añadieron que la disponibilidad médica jugó un rol determinante. «La presencia de un traumatólogo en el equipo de turno, con subespecialidad en la patología que presentaba la paciente, permitió una resolución oportuna del caso», señalaron, asegurando categóricamente que «todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales».

Finalmente, el Hospital del Salvador salió al paso de las críticas sobre un eventual salto en la lista de espera, asegurando que la cirugía se realizó sin afectación a otros pacientes. «La resolución quirúrgica de esta paciente no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar que se encontraban en el Hospital. El cumplimiento de los criterios clínicos y técnicos por parte de la paciente fueron determinantes para permitir su ingreso a pabellón», concluyó el comunicado.