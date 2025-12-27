Sin vuelos y sin devolución del dinero: el "abuso" de agencias de viajes por la reunificación familiar haitiana

“Ahora está en manos de la justicia tomar las medidas correspondientes para frenar este tipo de abuso que existe entre ciertas instituciones hacia la ciudadanía”. Así lo expresó Michel-Ange Joseph, parte de la comunidad haitiana en Chile y presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Migraciones.

Esto, luego de que el SERNAC denunciara ante el Ministerio Público a 34 agencias de viajes por los eventuales delitos de estafa y apropiación indebida. Según la Dirección Regional Metropolitana del SERNAC, la investigación se origina tras detectar un aumento significativo de reclamos por parte de personas, principalmente de nacionalidad haitiana, quienes pagaron por adelantado millonarias sumas de dinero por servicios que nunca se concretaron.

En sus relatos, los afectados denunciaron el incumplimiento en la gestión de documentos y pasajes internacionales vinculados a procesos de reunificación familiar. Es decir, un grupo significativo de reclamos señala que las empresas, previo pago, se comprometían a asesorías o intermediación para procesos de reunificación familiar, especialmente orientados a personas migrantes haitianas que buscaban traer a sus hijos o familiares cercanos a Chile.

“Estas denuncias no son casos aislados y hace más de 7 u 8 años que están ocurriendo en la comunidad” lamenta Michel-Ange Joseph, quien también es presidenta del directorio de la Fundación Cónclave de la Ciencias Jurídicas y Sociales.

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, recuerda el caso de la aerolínea Latin American Wings (LAW) que “también tenía una dificultad de seguir trayendo a personas que provenían de Haití y entiendo que han sido procesados por la justicia chilena”.

“Actualmente, hay otras agencias de viaje que están operando de una forma que no le conviene a las personas migrantes erradicadas en Chile. Específicamente, las personas haitianas que están buscando establecerse en el territorio y reunificarse con la familia” menciona Michel-Ange Joseph, radicada en Chile hace más de diez años.

“La migración es forzosa”

Para la Licenciada en Trabajo Social, es importante considerar la compleja situación que se vive en Haití. “La migración haitiana hacia Chile es resiliente, forzosa, la gente no tiene otra opción que irse del país porque mantenemos una crisis política interna y una violencia generalizada. Además, de una persecución religiosa” reflexiona.

La migración desde este país fue en aumento durante la última década. “Son personas refugiadas que vienen en busca de un lugar donde tener paz y un día a día que sea corriente” relata Michel-Ange Joseph. Y apunta al factor emocional, pero también cumpliendo con los requisitos al solicitar las visas de reunificación familiar. “El tema de la desesperación de las personas para poder migrar hacia Chile, se han entregado (las visas) y, lamentablemente, las personas no han podido reunificarse porque no hay vuelo” describe.

Y afirma que “justamente pagan el cobro millonario de las agencias y una de las líneas que allí hay que considerar: las personas no tienen problema en pagar. Lo que necesitan es juntarse con su familia porque saben que Haití no es seguro”.

Michel-Ange Joseph explica que muchas personas llevan nueve, diez u once años en Chile trabajando, cotizando y ahorrando. “El tema de querer reunificarse, si no se hace el vuelo piden el dinero de vuelta…Y las agencias no lo devuelven” advierte. Y los plazos son limitados.

“Si descargan la visa y no la utilizan a los 90 días corridos, se bloquea y ya no vale” explica la presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Migraciones.

Por eso “la desesperación para que se pague tiene en vista los límites que poseen estos procedimientos administrativos, las visas tienen una fecha de vencimiento. Las personas llegan a la fundación u otras organizaciones que conocemos para pedir auxilio”.

SERNAC: “También activamos redes de protección”

Ante estas denuncias, en una primera instancia, el Servicio Nacional del Consumidor ofició a 37 agencias de viajes. El objetivo de este oficio fue para que las empresas entregaran una respuesta por cambios unilaterales de fechas, cancelaciones, negligencias en tramitación de visas y, en casos críticos, incumplimiento del traslado comprometido de menores de edad.

A pesar de la gravedad de los antecedentes, la obligación legal de responder y el deber de colaborar con las autoridades, sólo tres agencias respondieron a los oficios de SERNAC.

Además, se constató que las agencias derivadas al Ministerio Público tampoco habían dado respuesta a los diversos reclamos de los consumidores. Ante este escenario, el SERNAC derivó los antecedentes ante la fiscalía, para que, en el marco de sus facultades, investigue el comportamiento irregular de las empresas de viajes. Entre ellas, Mundo Virtual Spa, Tony Travel, Multiservicios Seance Family Spa, Express Travel, Union Travel Spa, Full Community Agency Spa, Global Servicios Spa y Agencia De Viaje Destino Vip Travel.

“Nuestra prioridad es siempre proteger a las personas consumidoras y, especialmente, cuando se trata de familias migrantes y situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes. Por eso, también activamos redes de protección dando aviso a otros organismos del Estado para abordar estos casos de manera integral” informa Milo Rojas, Subdirector de Procedimientos Extrajudiciales de SERNAC.

Dada la gravedad de la situación, el Servicio dispuso de los antecedentes a la Defensoría de la Niñez para abordar los casos donde los reclamos involucren a niñas, niños y adolescentes (NNA) que permanecen fuera del país a la espera de reunirse con sus familias en Chile.

Además, se envió la información al Servicio Jesuita Migrante y al Servicio Nacional de Migraciones.

Rojas concluye que “es importante señalar que las empresas deben entender que incumplir, guardar silencio o aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas tiene consecuencias”.

“Visibilizar casos que nos preocupan”

Las personas esperan mucho antes de denunciar en el Sernac porque esperan una respuesta telefónica de las agencias o la persona que vendió los boletos. “Hay mucha pérdida de recursos cuando no hacen los vuelos, es pertinente que las personas hagan las denuncias correspondientes para ser respetados” destaca Michel-Ange Joseph, presidenta del directorio de la Fundación CIJYS.

Un escenario que se suma a otras preocupaciones por parte de las organizaciones. “Visibilizar casos que nos preocupan como personas que migramos, que vinimos por una vida digna y tranquila al territorio chileno. Una de las cosas que más perjudica a la comunidad haitiana, venezolana y otras, es la dificultad para tener ciertos documentos de inmediato por las crisis políticas internas en países y regionales” agrega.

Y al quedar en migración irregular, también se refirió a lo que calificó como “amenazas del actual presidente electo”.

“Es preocupante porque el gobierno actual pudo haber regularizado a las personas que tienen arraigo en Chile y personas que tienen como demostrar interés en permanecer en Chile” comenta al recordar que hace unos días entregaron una carta firmada por más de 100 organizaciones en La Moneda.

Y lamenta los “discurso de odio, antimigrante y un discurso que quiere tipificar la migración como un crimen. Nosotros lo rechazamos y desde distintas organizaciones que defendemos los derechos humanos de las personas que migran”.