Zandra Parisi: "Si la motosierra es para algo bueno para Chile, bienvenida"

En conversación con Radio Bío Bío, la parlamentaria electa mencionó que su “mirada frente al triunfo de don José Antonio Kast es que es un voto para que no salga, en gran parte, la candidata Jara. Chile y el mundo le tienen miedo al comunismo, y la gente confió más en José Antonio Kast, yo creo que por eso el resultado histórico que tuvo”.
Parisi complementó su análisis: «También hay que reconocer que la gente se sintió más representada, creyeron más en su propuesta, en su trayectoria política. No así en la de Jeannette Jara, que desde un principio se conoció que militaba en el comunismo desde los 14 años. Entonces, bajo mi punto de vista, fue un voto contra el comunismo”.
El rol «bisagra» y la «motosierra»
Por otro lado, la diputada electa negó que el PDG haya llamado a votar nulo en segunda vuelta, pese al video en que su hermano señaló que marcar esa opción era un ahorro para Chile.
“El PDG lo que hizo fue una consulta a nuestros militantes donde se le presentaron las opciones: el señor Kast, la señora Jara y también la tercera opción, que es blanco o nulo. Y el PDG, con su militancia, optaron por la opción nulo, pero el PDG nunca llamó a votar por nulo”, argumentó.
Zandra Parisi sostuvo que, en el próximo gobierno, el PDG “va a tener un rol bisagra y responsable. Pero, además, yo le digo que va a tener un rol de la llave, una llave que va a abrir una puerta. Nosotros no vamos a bloquear por bloquear, o aprobar por aprobar a ciegas, como PDG vamos a apoyar lo que sea bueno para la gente y vamos a rechazar lo que no funcione, venga de donde venga. Nuestro compromiso es con los chilenos, no con los extremos”.
Finalmente, la diputada electa valoró el gesto del presidente electo al grabar un video junto al presidente argentino, Javier Milei, y su famosa motosierra.
“Si la motosierra es para cortar todo malo que se está haciendo en salud, bienvenida la motosierra; si la motosierra es para mejorar la educación, bienvenida la motosierra; si la motosierra es para algo bueno para Chile, bienvenida”, expresó.