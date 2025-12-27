Zandra Parisi: "Si la motosierra es para algo bueno para Chile, bienvenida"

La diputada electa del PDG afirmó que el triunfo de Kast fue, en gran parte, un "voto contra el comunismo" que representaba Jeannette Jara. Valoró los recortes como los que se han ejecutado en Argentina si es para mejoras en salud y educación.