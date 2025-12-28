Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


Alerta por altas temperaturas: recomendaciones para enfrentar calor extremo

La Región de O’Higgins entró en Alerta Roja por calor extremo, con máximas de hasta 36°C hasta inicios de enero. Las autoridades insisten en hidratación permanente, evitar el sol entre 11 y 17 horas, además de vigilar a grupos vulnerables.

La Región de O’Higgins entró en Alerta Roja por calor extremo, con máximas de hasta 36°C hasta inicios de enero. Las autoridades insisten en hidratación permanente, evitar el sol entre 11 y 17 horas, además de vigilar a grupos vulnerables.

Medio AmbienteNacional

Ante la ola de calor extremo que afecta a la Región de O’Higgins y que llevó a la declaración de Alerta Roja, las autoridades reforzaron el llamado a la prevención y al autocuidado. Subrayaron que adoptar medidas oportunas puede marcar la diferencia para evitar emergencias de salud y otros riesgos asociados a las altas temperaturas.

El evento climático, respaldado por la Dirección Meteorológica de Chile, se extendería hasta los primeros días de enero. Las temperaturas podrían alcanzar niveles críticos en gran parte del territorio regional, concentrándose los días más complejos entre el 29 y el 31 de diciembre, con máximas que podrían llegar hasta los 36°C en valles y precordillera.

Desde Senapred explicaron que la Alerta Roja permite “el reforzamiento del monitoreo y la activación de todos los recursos disponibles, con el fin de enfrentar de manera oportuna los riesgos asociados a la severidad y extensión del fenómeno”, lo que va acompañado de un fuerte llamado a la responsabilidad individual y comunitaria.

Cómo protegerse del calor extremo

Las autoridades de salud y emergencia reiteraron una serie de recomendaciones clave para enfrentar este episodio, poniendo énfasis en reducir los efectos del estrés térmico, especialmente en los grupos más vulnerables (niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas).

Es fundamental mantener una hidratación permanente, bebiendo agua de forma constante durante el día, incluso si no se siente sed, y evitando el consumo excesivo de alcohol o bebidas azucaradas. Además, es crucial evitar la exposición directa al sol, lo que implica no permanecer al aire libre entre las 11:00 y las 17:00 horas, cuando la radiación UV alcanza su punto máximo.

Para asegurar el bienestar, se debe cuidar especialmente a la población vulnerable, manteniendo especial vigilancia sobre niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas, asegurando espacios frescos y acceso constante a agua. En los hogares, se recomienda buscar ambientes frescos y ventilados, manteniendo los espacios bien ventilados, cerrando cortinas durante las horas de mayor calor y utilizando ropa liviana y de colores claros.

La ciudadanía debe prestar atención a síntomas de alerta: mareos, náuseas, dolor de cabeza, confusión o piel caliente y seca pueden ser señales de golpe de calor y requieren atención médica inmediata.

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
María Eugenia Domínguez y despidos en el Min. de Justicia: "Decidieron enfriar la búsqueda de detenidos desaparecidos"
post-title
Rodeo, austeridad y el deporte nacional: la "profunda contradicción" de impulsar una actividad que "ya no representa a todo Chile"
post-title
Director de “Si vas para Chile”: “No es una propaganda, es una experiencia que invita a mirar desde otro lugar”
post-title
Ley Uber: exministro de Transportes responde a De Grange y acusa “afirmaciones que no se ajustan a la realidad”

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X