Alerta por altas temperaturas: recomendaciones para enfrentar calor extremo

Ante la ola de calor extremo que afecta a la Región de O’Higgins y que llevó a la declaración de Alerta Roja, las autoridades reforzaron el llamado a la prevención y al autocuidado. Subrayaron que adoptar medidas oportunas puede marcar la diferencia para evitar emergencias de salud y otros riesgos asociados a las altas temperaturas.

El evento climático, respaldado por la Dirección Meteorológica de Chile, se extendería hasta los primeros días de enero. Las temperaturas podrían alcanzar niveles críticos en gran parte del territorio regional, concentrándose los días más complejos entre el 29 y el 31 de diciembre, con máximas que podrían llegar hasta los 36°C en valles y precordillera.

Desde Senapred explicaron que la Alerta Roja permite “el reforzamiento del monitoreo y la activación de todos los recursos disponibles, con el fin de enfrentar de manera oportuna los riesgos asociados a la severidad y extensión del fenómeno”, lo que va acompañado de un fuerte llamado a la responsabilidad individual y comunitaria.

Cómo protegerse del calor extremo

Las autoridades de salud y emergencia reiteraron una serie de recomendaciones clave para enfrentar este episodio, poniendo énfasis en reducir los efectos del estrés térmico, especialmente en los grupos más vulnerables (niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas).

Es fundamental mantener una hidratación permanente, bebiendo agua de forma constante durante el día, incluso si no se siente sed, y evitando el consumo excesivo de alcohol o bebidas azucaradas. Además, es crucial evitar la exposición directa al sol, lo que implica no permanecer al aire libre entre las 11:00 y las 17:00 horas, cuando la radiación UV alcanza su punto máximo.

Para asegurar el bienestar, se debe cuidar especialmente a la población vulnerable, manteniendo especial vigilancia sobre niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas, asegurando espacios frescos y acceso constante a agua. En los hogares, se recomienda buscar ambientes frescos y ventilados, manteniendo los espacios bien ventilados, cerrando cortinas durante las horas de mayor calor y utilizando ropa liviana y de colores claros.

La ciudadanía debe prestar atención a síntomas de alerta: mareos, náuseas, dolor de cabeza, confusión o piel caliente y seca pueden ser señales de golpe de calor y requieren atención médica inmediata.