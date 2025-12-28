Chileno lidera publicación que engloba la suma de todo el conocimiento acumulado sobre el comienzo del universo

El equipo internacional fue encabezado por el chileno Rodrigo Herrera-Camus, director del Núcleo Milenio de Galaxias (MINGAL) y académico de la Universidad de Concepción. En el trabajo se integraron los resultados más relevantes obtenidos en observaciones conjuntas de los dos colosos durante los últimos tres años.
“Esto es una hermosa hazaña, no sólo por su prometedor contenido sino porque Nature Astronomy nos invitó a escribir este artículo y eso es un verdadero reconocimiento a que somos líderes en la materia”, señaló el académico penquista. Herrera-Camus recalcó que el trabajo no solo se basa en sus propias investigaciones, sino en lo que la comunidad astronómica global ha aprendido sobre el universo temprano, lo que considera un «verdadero honor».
El tesoro del cielo
Gracias a la combinación de datos de ALMA y JWST, Herrera-Camus indica que el estudio de las galaxias observadas entre 300 y 800 millones de años después del Big Bang —la «infancia» del universo— ha experimentado un cambio profundo.
Antes de la existencia de estos instrumentos, la investigación se basaba principalmente en luz ultravioleta y estimaciones limitadas. Hoy es posible observar gas frío, polvo y estrellas en escalas comparables a las estudiadas en galaxias cercanas, revelando que la evolución temprana fue más rápida, compleja y diversa de lo esperado.
“Tanto en abundancia como en tamaño, estas primeras galaxias emergieron y crecieron mucho más rápido de lo que nuestras simulaciones podrían explicar. Ha sido una verdadera revolución para entender cómo galaxias como la Vía Láctea se formaron tan temprano”, explica el científico.
Entre los principales hallazgos detallados en la publicación, destaca la rápida aparición de polvo interestelar y de elementos químicos pesados como carbono, nitrógeno y oxígeno en los primeros instantes de estos cuerpos.
Además, los datos combinados permitieron la detección de discos galácticos bien organizados en épocas muy tempranas del universo, lo que desafía la idea tradicional de que estas estructuras se formaban de manera lenta y gradual. A esto se suma la identificación de agujeros negros supermasivos “bebés”, algunos de los cuales aparecieron sin una galaxia anfitriona claramente visible. Finalmente, el trabajo también documenta la presencia de vientos galácticos muy potentes capaces de expulsar gas y, por lo tanto, regular la formación estelar desde sus etapas iniciales.
La unión hace la fuerza y el futuro en Chile
“Este artículo presenta una visión integrada del Universo primitivo, considerando las investigaciones más relevantes a lo ancho del mundo, para construir un panorama coherente de cómo se forman las primeras galaxias, cómo se enriquecen en metales, cómo nacen los primeros discos y cómo crecen los primeros agujeros negros”, señala el astrónomo, convirtiendo el texto en una referencia actualizada para el campo.
El trabajo hace especial énfasis en el rol protagónico que jugará Chile en el estudio del universo temprano gracias a la futura entrada en operación del Extremely Large Telescope (ELT). Se espera que el ELT, en combinación con ALMA, ayude a revelar con un nivel de detalle sin precedentes cómo se formaron las primeras galaxias.
El estudio, titulado “The early Universe with JWST and ALMA”, es el resultado de más de un año y medio de trabajo que tuvo su punto de partida en un workshop internacional realizado en Holanda en diciembre de 2024.