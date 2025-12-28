Chileno lidera publicación que engloba la suma de todo el conocimiento acumulado sobre el comienzo del universo

Una publicación de alto impacto, liberada durante esta semana a través de la prestigiosa revista Nature Astronomy, sintetiza los principales avances logrados gracias a la combinación de las observaciones del observatorio ALMA (ubicado al norte de Chile) y el telescopio espacial James Webb (JWST). El artículo revela que las primeras galaxias y agujeros negros supermasivos se formaron antes y más rápido de lo que predecían los modelos clásicos, destacando además el rol protagónico que jugará Chile en las próximas décadas de la astronomía.