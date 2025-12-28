Denuncian a Fiscalía ataque a memorial de víctimas de DDHH de San Joaquín: lo califican de "violencia política"

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, condenó el atentado que sufrió el memorial «El Vuelo» en la comuna de San Joaquín de la capital, presentando inmediatamente una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Sur para que investigue el caso.

«La vandalización de un sitio de memoria es inaceptable y, junto con las denuncias respectivas, tenemos que condenar estos actos de forma enérgica y transversal», señaló el ministro en su cuenta de X.

Gajardo enfatizó la gravedad política del hecho: «No podemos dar ningún espacio a la violencia política y a quienes con sus actos buscan negar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar».

Condena transversal de organismos de DDHH

La Subsecretaría de Derechos Humanos también condenó el ataque y se sumó a la denuncia, manifestando su preocupación por el atentado contra «un lugar de memoria para 78 personas víctimas de violaciones a derechos humanos».

En un comunicado, la subsecretaría expresó: «Condenamos categóricamente estos hechos vandálicos. Actos de violencia de esta naturaleza son intolerables para la democracia chilena, y merecen un transversal rechazo». La institución procedió con el ingreso formal de una denuncia para solicitar el inicio de una investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos.

Por su lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su propia denuncia en la Fiscalía Metropolitana Sur, haciendo un llamado a las autoridades. «Ante el segundo ataque en menos de un mes al memorial en recuerdo de 78 víctimas de la dictadura ubicado en San Joaquín, el INDH solicita a las autoridades que estas agresiones sean investigadas de manera oportuna y se adopten medidas efectivas que garanticen la protección de los sitios de memoria», señaló el organismo.

El memorial destruido recuerda a 78 víctimas de violaciones a los DDHH en dictadura, entre ellas la fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ana González, y cuatro de sus familiares ejecutados por la DINA en 1974.

La Corporación 3 y 4 Álamos denunció que este es el segundo ataque en menos de un mes. El primer robo, de tres de las cuatro palomas que componen la escultura «El Vuelo», ocurrió el 10 de diciembre. La madrugada del 24 de diciembre, destrozaron la última paloma que quedaba en pie, un acto que la corporación calificó como «con odio y premeditación».