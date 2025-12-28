El primer año nuevo sin Tommy Rey: la herencia que mantiene viva la fiesta popular

Durante los últimos años de su vida, Patricio Zúñiga ya era consciente de la transversalidad conquistada por La Sonora de Tommy Rey. «Antes no tocábamos mucho para los jóvenes, había cierta edad en la que la gente seguía nuestra música. Pero después empezamos a recibir llamadas de universidades para tocar en sus fiestas, así que comenzamos a ir a lugares como Cartagena, El Quisco, Algarrobo, tocando para los jóvenes en las playas. Ahí fue cuando empezaron a conectar más con nuestra música», recordó el músico en una entrevista con Rockaxis, fechada el 12 de julio del 2024.

Un estado de las cosas que Zúñiga, además, asociaba con varios hitos que marcaron las últimas décadas de la carrera de la agrupación: «Algo muy especial para nosotros es que Pablo Ilabaca de Los Chancho en Piedra nos sugirió grabar una canción para 31 Minutos, y así lo hicimos. Quedó muy bonito. Cuando estamos en conciertos y hay niños en el público, los invitamos al escenario para que bailen con nosotros cuando tocamos el tema de 31 Minutos. Es algo maravilloso poder llegar tanto a los niños como a los adultos con nuestra música«.

Por estos días, a nueve meses de su partida y a poco tiempo de finalizar el 2025, la voz del artista, acaso la más representativa de la cumbia chilena, vuelve ponerse en el centro de la celebración como el imperdible de las fiestas de año nuevo. El primero que Chile celebrará sin su presencia sobre los escenarios.

«A riesgo de equivocarme, voy a ocupar mi lado ñoño. Recuerdo cuando Obi Wan-Kenobi le dijo a Darth Vader: ‘si me derrotas, me voy a transformar en algo más grande de lo que puedas imaginar’. Y Tommy Rey, past away, pasó en carne, pero quedó en espíritu. Y creo que, al día de hoy, la fuerza, parafraseando a ‘Star Wars’, de Tommy Rey va a estar más fuerte que nunca. Porque su legado es infinito«, expresó Rodrigo Osorio, presidente de la SCD y vocalista de la banda de metal pájaro Sinergia, en torno a la presencia del artista en el imaginario colectivo de esta época del año.

Y aunque se trata de una reflexión que también surge desde el profundo afecto que existía entre ambos, las palabras de Don Rorro apuntan a un hecho de la causa: «Él acuñó una forma de cantar que es puramente cumbia chilena. Y creo que va a sonar con más fuerza, emotividad y nostalgia que nunca. Su repertorio ya ha sido una suerte de segundo himno nacional, pero ahora me parece que lo vamos a escuchar y a disfrutar con el doble de emoción. Lo echamos de menos en carne, físicamente, pero él está siempre presente con nosotros a través de su legado«.

Efectivamente, la profundidad de esa huella no es menor. Para 1963, Zúñiga ya era la voz que musicalizaba las letras de La Sonora Palacios, otra de las bandas emblema del género en nuestro país. Así, en 1982 y tras un quiebre interno dentro de la banda, La Sonora de Tommy Rey comenzaba a labrar su propia historia, entre las dificultades propias de la dictadura civil-militar y un camino que pronto terminaría consolidándolo como un pionero de la cumbia local.

«Con los años, don Tommy se convirtió en una figura indispensable, una suerte de tótem. Porque, finalmente, su figura y su voz estuvo presente durante sesenta años en los escenarios chilenos. Veinte al frente de La Sonora Palacios y 40 años de su propia sonora, desarrollando una serie de repertorios y cantándole a muchos chilenos y chilenas a lo largo de todo el año, en distintos momentos y celebraciones», aseguró el escritor y músico de Santo Barrio, Cristóbal González.

«Entregando alegría y profesionalismo se convirtió en un referente para muchas generaciones de músicos, además de un ser muy añorable y querible. Por eso creo que el vacío que deja en ese sentido es bien insustituible e irremplazable, si bien dejó un legado y existen diversas agrupaciones, orquestas y grupos que, de alguna manera, han heredado parte de todas esas enseñanzas y ese aprendizaje, y que se van a esforzar para que cierto repertorio o manera de enfrentar el escenario siga presente y vigente. Y lo harán con mucho cariño. Pero solamente hubo un Tommy Rey», agregó González.

Por eso es que afirma que «el vacío que deja es muy grande. Afortunadamente, los videos y las grabaciones están y seguramente van a sonar mucho en estas fiestas y en las que siguen. Va a ser recordado siempre y, de alguna manera, estará siempre presente incluso aunque no esté en este plano».

El Rey de la cumbia chilena

Más allá de la memoria afectiva, la herencia del artista es tangible en prácticamente todos los grupos musicales inscritos en la cumbia posteriores a su tiempo de actividad. «Para nosotros los músicos genera bastante nostalgia porque siempre nos tocaba encontrarnos en algún escenario por ahí. Pero también, por mi parte, nos deja un legado increíble», compartió la artista Paula Rivas, una de las voces más potentes del genero.

«A mí me encanta de Tommy Rey, y siempre me encantó, su elegancia al subirse al escenario, el vestirse de gala para cada uno de sus shows, siendo algo que cuidaba muchísimo. Y es algo que a mí me envuelve muchísimo, pese a que no se ocupa tanto en la nueva generación de las cumbias, que es un poco más urbana y relajada arriba del escenario», ejemplificó Rivas sobre una de las lecciones tomadas de la carrera del cantante.

Algo que hoy es parte de los aspectos profesionales que son cuidados por parte de la artista: «Rescato muchísimo esa prestancia, esa elegancia de preocuparse de tener un vestuario que sea hecho especialmente para un show, de tener un escenario con brillos, con telas especiales, etc. Es una de las cosas que me deja el gran Tommy Rey, aparte de las interpretaciones sentidas en las canciones más románticas de la cumbia«.

Otro de los proyectos que han homenajeado desde el principio a Zúñiga es Tomo como Rey, haciendo un guiño a la sonora en un detalle tan relevante como lo es el mismo nombre del grupo. «Partimos en el colegio, en el Nacional. Queríamos hacer una banda de tributos, y se nos ocurrieron varios nombres. ‘La señora Palacio’, ‘La señora de Tommy Rey’, hasta que salió Tomo Como Rey y quedamos felices», recordó su vocalista, Rodrigo «Negro» Medel, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Honor que fue siempre bien recibido por el homenajeado. «Siempre hubo buena onda. Los invitamos a los festivales de Olmué, ellos a nosotros para sus aniversarios, los 30 años de la Sonora, después los 40. Teníamos muy buena relación con ellos siempre, también con toda la familia de Tommy, con la señora Gloria, por otro lado con Leo Soto, con todos los músicos de la Sonora. Somos una gran familia», definió con cariño.

Y además de valorar sus virtudes puramente musicales, Medel destacó con especial hincapié la apertura de Tommy a la hora de colaborar con colegas de las nuevas generaciones.

«Supo, de una u otra forma, adaptarse a los cambios. En general, los artistas chilenos morimos en la de uno. Ahora se da un poquito más con esto de los cabros urbanos, que no conozco mucho. Pero creo que el Tommy, por ejemplo, en una era no digital, supo mezclarse con Joe Vasconcellos, con los Chancho en Piedra, que eran bandas y artistas que estaban en ese momento número uno y eran los más cotizados para los shows en vivo en municipalidades o en universidades», recordó el músico.

«Y si somos más específicos —agregó—, siento que si mezclamos, por ejemplo, Joe Vasconcellos, los Chancho en Piedra y Tommy Rey, eso te da a lo que suena la nueva cumbia chilena. Tiene Chico Trujillo, Tomo Como Rey, Comba Tortuga, Santa Feria, Villa Cariño. Todo eso tiene harto de estas bandas. Finalmente, el Tommy no se quedó siendo solamente una sonora. De hecho, me acuerdo de esa versión que hizo para ‘Yo Nunca Vi Televisión‘ de 31 Minutos».

En palabras del Negro Medel, se trata de un artista que «siempre estuvo a la vanguardia. Siempre mantuvo su elegancia y era una sonora, finalmente. Pero me refiero a que no le hacía el quite a jugar«.

Hilando más fino, González explicó que «fue desarrollando una manera de hacer sonar la cumbia centralina y chilena. Digo de la zona central para diferenciarla un poco de la que hacen Los Viking 5, que está más arraigada al sonido de la guitarra eléctrica. Y sin duda imprimió un sello vocal en los 20 años que estuvo en La Sonora Palacios. De alguna u otra manera, los cantantes que vinieron después han tratado todos, respetuosamente, de cantar parecido al timbre y la voz de Tommy Rey porque fue la escuela que él dejó«.

En la misma línea de lo comentado por la voz de Tomo como Rey —recientemente ganadores del Premio Mundo Cumbia por su EP «Rey de Reyes» en homenaje a Zúñiga—, el escritor apuntó a que «hay una serie de agrupaciones de cumbia y de todos los artistas que estuvieron para la despedida de don Tommy, desde la cumbia romántica, como Leo Rey, hasta los referentes de la nueva cumbia, el Macha, Chico Trujillo, Tomo como Rey, y gente de otros estilos, del reggae, del rock, Quique Neira, los Chancho en Piedra 0 Joe Vasconcellos, que fueron a rendirle tributo y a despedirse porque entregó calidez, profesionalismo y un sentido muy noble del oficio que quizás se ha ido perdiendo«.

«Dejó toda una enseñanza respecto a cómo se enfrenta la vida, el escenario, el público y el respeto que este se merece. Entonces, hay un legado que tiene que ver con lo artístico y otro que se relaciona con cómo se enfrenta el trabajo», añadió.

La convicción del artista

Esa visión del oficio artístico mencionada por el músico de Santo Barrio es otra de las dimensiones que hacen de Tommy Rey una figura tan particular en la música chilena y que, para Medel, lo diferencia del grueso de los artistas.

«Para mí, la música siempre está ligada a los intérpretes, los autores o las caras visibles. Con el Tommy podías hablar de cualquier tema. Era una persona muy educada y no tenía miedo a decir su opinión. Porque también me parece que es muy importante que los artistas sepan lo que opinan de las cosas que están pasando. Tommy no era solo un mero entretenedor, sino que era un artista por donde lo vieras. Desde su presencia impecable siempre, su oficio arriba del escenario, lo sagrado que eso era», señaló el cantante.

«Actualmente, tenemos mucho que aprender de las grandes figuras clásicas de nuestra música. Hoy, la música es mucho más como un paquete de papas fritas. Rico, pero dura tres minutos. Ahora siempre te dicen ‘¿pero para qué se meten en política?’. A la gente no le importa el artista, solamente el producto. Solamente nos preocupamos de los números y no de la calidad«, sentenció Medel.

Un caso donde igualmente sitúa a otros grandes de la cultura criolla que no temen a perder su transversalidad por dar a conocer sus principios: «Sobre el tío Valentín siempre hemos sabido lo que piensa, cuál es su ideología y todo. Pero aun así creo que debe ser, junto con Roberto Bravo, de los músicos más reconocidos y más queridos de Chile. La figura del tío Valentín es mucho más transversal que Roberto Bravo y nunca le tuvo miedo a esa separación. La obra de la persona no se puede separar porque estamos haciendo arte. No estamos vendiendo una pizza«.

Tal como en el caso de Trujillo, la cercanía de Tommy Rey con el Partido Comunista no era un asunto que escondiera. Por el contrario, era uno de los colaboradores musicales más constantes de la Fiesta de los Abrazos, e incluso es públicamente conocida su admiración y amistad con la ex presidenta del PC, Gladys Marín, a quien incluso le escribió una canción.

Trasponiéndolo al presente es que González mencionó, por ejemplo, la sentida ausencia de Zúñiga en las actividades del comando de la ex candidata presidencial Jeannette Jara. «Es un sentimiento de vacío y de pena, pero también va a ser una de esas figuras que, en ausencia, se siente su presencia, se evocan aún más, y uno siente como si estuvieran ahí. Durante fiestas patrias esa fue la sensación y para año nuevo va a ser lo mismo. E incluso me atrevo a decir que durante los actos de la campaña presidencial de Jara también. Los Tomo como Rey estuvieron ahí, tocando el EP en homenaje a Tommy Rey, y en varias ocasiones dijeron ‘don Tommy hubiera estado acá’«, aseguró.

Es por todo lo anterior que, tal como lo manifestó Paula Rivas, su presencia simbólica en este nuevo año condensará todo sembrado y cosechado durante sus varias décadas de trabajo: «Si bien está la nostalgia de no tenerlo y no poder disfrutarlo en los en vivo, para siempre queda en nuestras casas, en nuestras fiestas. Creo que, por ahí, la ausencia, sobre todo para la gente común y corriente, que escucha radio, que no es músico, es con bastante alegría porque nos dejó algo tan lindo, que es una marca tan grande. Poner ‘Un año más’ y ‘Navidad de los pobres’ y escuchar su voz es sentir un sello tan grande en él que no va a existir de nuevo en la música chilena».