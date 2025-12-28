Experto en relaciones Chile-China: El Gobierno de Kast “debe evitar convertirse en frontera de tensiones con EE.UU.”

La llegada de José Antonio Kast a La Moneda abrió una interrogante inevitable respecto del giro que pueda tener el vínculo con el principal socio comercial del país: ¿Cuánto puede tensionarse la relación entre Chile y China bajo un liderazgo conservador que enfatiza valores occidentales y un discurso anticomunista? Para Andrés Bórquez, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, la clave está en mirar la trayectoria histórica y el peso del pragmatismo en la diplomacia chilena.

Este lunes, el presidente chino, Xi Jinping, felicitó al presidente electo por su victoria en las elecciones. En su saludo, el mandatario del gigante asiático recalcó que entre ambos países «siempre se han adherido al respeto mutuo, la igualdad, el beneficio mutuo y la cooperación mutuamente beneficiosa» y manifestó estar dispuesto a una colaboración con el gobierno de Kast para «llevar adelante la amistad tradicional» y «elevar la asociación estratégica integral China-Chile a nuevos máximos«.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el especialista en temas asiáticos visualiza —inicialmente— que se mantendrá la relación que con los años se ha cimentado. “Hasta el momento lo que hemos ido observando en la relación de Chile con China y en general hoy día con Asia Pacífico es una búsqueda de continuidad”, afirmó el académico, recordando que en política exterior existe un fuerte arraigo a la idea de política de Estado, más allá de los vaivenes electorales.

“Independiente del gobierno de turno, se trata de mantener el espíritu, pero también el respaldo y el respeto a los compromisos ya asumidos”, analizó Borquez, sugiriendo que esa lógica debería mantenerse con el nuevo gobierno.

Según su mirada, esa percepción también parece estar presente en Beijing, pues la reacción inicial de China muestra poca preocupación práctica por el cambio político en nuestro país. “Chile ha demostrado desde el año 70 un alto grado de pragmatismo hacia la relación con Beijing independiente de los gobiernos de turno”, explicó. Por ello, Bórquez proyectó que las relaciones bilaterales continuarán siendo estables, con eventuales matices de énfasis según la orientación del liderazgo de Kast, pero sin alterar los pilares estratégicos de fondo.

Tres planos de la relación: comercio, inversión e ideología

El académico planteó que es necesario analizar la relación Chile–China en tres niveles diferenciados. En primer lugar, el comercial, donde observó una complementariedad estructural entre ambas economías que “va a mantenerse”.

“Chile tiene una relación prácticamente estructural con China en términos comerciales. ¿Qué quiere decir? Que son economías complementarias. Eso hace que haya una mayor vocación y espacio para la cooperación en ese ámbito. Yo creo que eso va a mantenerse”, afirmó. Incluso planteó que el territorio nacional podría ampliar su oferta exportadora más allá de minerales y fruta, abriendo “espacio para productos un poco más desarrollados”.

El segundo nivel es el de inversiones. Al respecto, el académico estimó que el Estado chileno continuará promoviendo la apertura, sobre todo “en sectores donde Chile tiene ventajas y donde tiene espacios para intentar ser más atractivo”, particularmente recursos naturales y minería. Sin embargo, advirtió que el escenario internacional impulsa a los países a resguardar ciertos sectores: “Mi lectura es que Chile va a tratar de tener ciertos sectores estratégicos con mayor participación del Estado”.

El tercer plano —más político— es el ideológico. Bórquez anticipó que el nuevo gobierno de Kast “va a estar más cercano a temas ideacionales con Estados Unidos y con el eje occidental”, lo que puede traducirse en menor convergencia discursiva con China. Pero matiza que lo anterior no sería un cambio radical, porque “en otros ámbitos no necesariamente tenemos convergencia», aun cuando la relación económica sí se ha consolidado.

¿Kast se alineará automáticamente con Washington?

Ante lecturas que vinculan al presidente electo, José Antonio Kast, con liderazgos como el de Donald Trump (Estados Unidos) Javier Milei (Argentina), el académico del IEI llamó a la cautela. “Hasta el momento no hemos tenido muchos elementos para inferir, pero desde lo que se ha podido observar, Kast no se está posicionando como un actor que se cuadre necesariamente con todos los discursos que se pueden observar con respecto a Milei o el mismo Trump”, indicó.

Además, aclaró que pueden existir coincidencias en “agenda moral y valórica”, pero que no observa un alineamiento completo en todos los frentes.

Más aún, enfatizó que Kast no ha mostrado señales proteccionistas, diferenciándose del trumpismo. “Yo no he escuchado que esté pensando en aplicar políticas proteccionistas. Yo diría que es probable que este gobierno se acerque a Estados Unidos pero no necesariamente eso significa un alineamiento en todos los ámbitos”, manifestó, mientras que respecto al comercio exterior, proyectó que prevalecerá la apertura y el pragmatismo hacia Asia.

No obstante, el experto advirtió de manera tajante que Chile no debe transformarse en escenario de la disputa estratégica entre Estados Unidos y China. “Recomendaría que el próximo gobierno tratara de evitar que Chile se convierta en una frontera de las tensiones entre Estados Unidos y China”, subrayó Borquez.

Si bien apuntó que el Estado chileno ha sido “muy categórico con la defensa de los regímenes democráticos y los derechos humanos”, recalcó que el país debe proteger sus intereses nacionales en medio de una relación triangular compleja.

Para Bórquez, una señal clave será la definición del equipo diplomático que elegirá José Antonio Kast para el Ministerio de Relaciones Exteriores: “Lo importante sería esperar las señales. Cuando configuren su ministerio. Hay que ver quiénes son las personas que van a estar a cargo, para saber qué mirada van a tener. Si va a ser una mirada más liberal o también se pueden incorporar otras dimensiones a la política”.

El académico concluyó que habrá continuidad más que ruptura. Cambiará el tono, la narrativa y quizás algunos énfasis ideológicos, pero los pilares estructurales de la relación Chile–China —comerciales, estratégicos y diplomáticos— seguirán en pie.