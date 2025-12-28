Jennifer Alfaro (Humanas) por Gobierno de Kast: "Las organizaciones feministas no aceptaremos ningún retroceso"

La reinstalación de la figura de la primera dama y las declaraciones de la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, en que sostuvo que “los derechos de las mujeres son los mismos derechos humanos”, así como la histórica oposición del Partido Republicano a la la píldora del día después son algunos de los aspectos que mantienen en alerta a los organizaciones feministas respecto al Gobierno de José Antonio Kast.

La relación del presidente electo con los temas de género motivaron a la coordinadora de Investigación y Estudios de la Corporación Humanas, Jennifer Alfaro, a manifestar que en la organización, están “vigilantes” con lo que será su administración.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada señaló que: “Más que una preocupación inmediata, estamos más bien alertas ante los distintos discursos que han ido apareciendo, en donde, sin duda, a la agenda sobre derechos de las mujeres se le está restando protagonismo, respecto a lo que se hizo durante este gobierno”.

De todas maneras, Alfaro reconoció que se deben escuchar los deseos de la ciudadanía, que apuntan a una mayor preponderancia de los temas de seguridad.

“Nosotras no lo vemos como algo excluyente, sino que más bien nos tenemos que hacer parte de analizar. Si van a hablar de temas de seguridad, ¿cuál es el enfoque que se va a tener respecto de los derechos de las mujeres? Las mujeres tenemos que estar incluidas en los asuntos de seguridad. Hoy en día el delito de mayor prevalencia en Chile sigue siendo la violencia hacia las mujeres y la violencia intrafamiliar que ocurre al interior de los hogares”, relevó.

En ese sentido, Alfaro remarcó: “Esos datos no son azarosos ni aleatorios, son delitos que tienen mayor prevalencia que cualquier otro, de narcotráfico o de homicidio y frente a eso, nosotras vamos a exigir que los temas de derechos de las mujeres formen parte también de una agenda de seguridad que se quiera plantear”.

Sobre la postura que el republicano ha manifestado sobre los derechos reproductivos de las mujeres —y que incluyen, entre otros retrocesos, la limitación en el acceso a la píldora del día después— Alfaro recordó que Kast no incluyó menciones a ese tema en su programa.

“Él señaló que los derechos adquiridos hasta ahora no se iban a modificar. Por tanto, en eso vamos a hacer vigilantes, pero tampoco queremos quedarnos en una mirada del no retroceso, sino que vamos a seguir empujando la agenda”, dijo.

En esa línea, la representante de Humanas sostuvo que más allá de que José Antonio Kast fuera electo, “también hubo un cambio en el Congreso y estos temas, como el proyecto de aborto con plazos, la reforma a la sociedad conyugal o un proyecto de ley sobre Educación Sexual Integral, se van a discutir en el Congreso”.

“Lo que nosotras vamos a hacer es exigir a los parlamentarios, tanto a la Cámara de Diputados y Diputadas, como ante los senadores, que estos temas se sigan legislando y se siga avanzando”, prometió.

La figura de la primera dama: “No extraña que hayan vuelto estos pensamientos más conservadores”

Jennifer Alfaro además se refirió a la reinstalación de la figura de la primera dama, una decisión que no le sorprendió. “Viendo el programa de José Antonio Kast su mirada siempre estuvo desde una lógica bastante conservadora y de una visión de la familia tradicional, con la mujer en un rol más bien asistencialista”, indicó.

La abogada recordó que la primera dama “es una figura que solamente en el Gobierno de Gabriel Boric sufrió una modificación” y “que no es extraña a la lógica en que nuestra Constitución tiene vista la conformación de las familias”.

“No extraña que hayan vuelto estos pensamientos ya más conservadores o que nosotras pensábamos que se habían superado”, afirmó.

Por otra parte, requerida acerca del rol que deben tomar las organizaciones feministas, la coordinadora de Humanas estimó que deben seguir levantando la agenda de derechos de las mujeres. Incluso, enfatizó que el contexto que se aproxima puede ser una oportunidad para demostrar “que los derechos que hemos logrado hasta ahora no son azarosos, sino que son una construcción de luchas sociales, para lograr tener este estándar de vida del que gozan millones de mujeres y de hombres en Chile”.

Así, Alfaro aseveró que “esos derechos no podemos perderlos, no se pueden modificar. Esto nos pone en una posición de seguir avanzando, de seguir empujando por una igualdad sustantiva. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres aún no la tenemos, hay todavía muchas deudas pendientes en el país y en eso, las organizaciones feministas vamos a ser enfáticas en no aceptar ningún retroceso.