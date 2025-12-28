Presidencialismo fortalecido y sin coaliciones: Víctor Maldonado pronostica un gabinete de Kast "sin contrapartes"

El gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, podría inaugurar el fin de la administración de coaliciones tal como la conocimos desde el retorno a la democracia. Esa es la tesis que plantea Víctor Maldonado, sociólogo, analista político y experto electoral, acerca del equipo ministerial que construirá el republicano.

Ante la interrogante sobre la exclusión del Ministerio de la Mujer del comité político y el diseño de la toma de decisiones, Maldonado fue tajante: la señal política ya se dio y es que el presidente electo «no va a gobernar con una coalición institucionalizada».

Según el analista, Kast inaugurará una gestión personalizada donde los partidos políticos pasan a segundo plano. «Se va a entender con personas, no con partidos ni con sus representantes. Esta va a ser la gestión más personalizada y de un presidencialismo fortalecido que hemos tenido», sentenció.

El fin de las coaliciones y el «segundo aire» de la administración de Piñera

Uno de los puntos críticos del análisis de Maldonado fue el desmantelamiento de la influencia institucional de la derecha tradicional. Para el sociólogo, Chile Vamos no existirá como contraparte de poder en el comité político.

«No va a estar Chile Vamos representado (…) porque no le está dando espacio para que exista algo con ese nombre», afirmó. A su juicio, los partidos como la UDI, RN o Evópoli serán tratados como «colaboradores» individuales sin capacidad de veto.

Bajo esa misma lógica, el analista advirtió que el futuro mandatario tampoco aceptará «espacios asegurados» para grupos de presión como los libertarios. «El nuevo presidente no va a incluir a ningún grupo de presión ordenado y organizado al interior de su gabinete», sostuvo.

En cambio, pronosticó un «segundo aire» para los técnicos de la administración de Sebastián Piñera. Dado que Kast carece de cuadros propios en áreas como Salud, Educación o Hacienda, recurrirá a la «expertise» de exfuncionarios, quienes llegarán «de a uno» por su capacidad técnica y no en representación de cuotas partidarias.

Seguridad: «Un lobo sin piel de oveja»

Quizás la proyección más dura de la entrevista tuvo relación con las carteras de Interior y Defensa. Al ser consultado sobre cómo proyectar autoridad sin generar conflictos innecesarios con la oposición, Maldonado llamó a «dejar de pensar como demócrata» para entender la lógica del republicano.

«Es un lobo, no va a ir con piel de oveja (…) Va a buscar señales de firmeza, no señales de no enojo», afirmó. De acuerdo al analista, en materia de seguridad pública y migración, Kast no tendrá contemplaciones y es altamente probable que nombre a exuniformados.

«Sabe que su poder reside en ser efectivo en los primeros seis meses (…) La señal tiene que ser de dureza, porque es lo que la gente espera», agregó Maldonado.

Un gobierno sin equilibrios

El analista descartó que el diseño del gabinete busque los tradicionales «equilibrios políticos» para dialogar con un Congreso fragmentado. Definió el estilo que encabezará Kast desde La Moneda a partir de marzo como uno «más autoritario de lo que estamos acostumbrados», donde la negociación será reemplazada por la imposición o la gestión directa.

«Nosotros, el resto de la humanidad, piensa en negociaciones, en equilibrios. Kast no es de esta escuela», concluyó Maldonado.

En ese sentido, advirtió que mientras en lo técnico el gobierno podría ser pragmático, en lo valórico y en seguridad, los «amigos más recalcitrantes» de la extrema derecha marcarán una pauta conflictiva. «Se vienen cosas bien duras», remató.