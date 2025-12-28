Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


Presidente Boric: "Prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo"

El Mandatario instó a la ciudadanía a reforzar la prevención de incendios ante la alerta de temperaturas extremas entre Coquimbo y Ñuble. Además, llamó a evitar el uso de fuego y a denunciar cualquier acto sospechoso.

El Mandatario instó a la ciudadanía a reforzar la prevención de incendios ante la alerta de temperaturas extremas entre Coquimbo y Ñuble. Además, llamó a evitar el uso de fuego y a denunciar cualquier acto sospechoso.

Incendios Forestales

El Presidente Gabriel Boric llamó a reforzar las medidas de prevención de incendios ante la alerta de altas temperaturas extremas anunciadas por la Dirección Meteorológica de Chile.

A través de su cuenta de X, el mandatario manifestó una premisa clave en el combate de emergencias: “No nos cansaremos de decirlo: prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”.

Debido a la alerta de Altas Temperaturas Extremas, que se extenderá entre este lunes 29 y miércoles 31 de diciembre para las regiones de Coquimbo a Ñuble, el jefe de Estado pidió a la ciudadanía extremar los cuidados.

“Es importante que reforcemos las medidas de prevención: por favor no prendas fuego, realices fogatas ni lances colillas de cigarro en parques ni áreas verdes. Tampoco realices quema de basura ni uses herramientas que generen chispas”, detalló el presidente.

El jefe de Estado recalcó que “equipos y brigadas de Conaf y Bomberos, han estado combatiendo y controlando incendios forestales que han afectado diversas zonas del país en los últimos días, por lo que es clave tu colaboración”.

Finalmente, el presidente Boric recordó la importancia de la denuncia, señalando: “Si estás ante presencia de humo o si ves a alguien intentando provocar un incendio, denuncia a los números de emergencia: 130 de Conaf, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros o 134 PDI”.

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