Comisión aprobó exclusividad de la Región de Valparaíso para pesca artesanal

Luego de la aprobación de la ley de fraccionamiento, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados retomó la discusión del proyecto de nueva Ley de Pesca, iniciativa que ya cuenta con cerca de un 85% de sus artículos aprobados. Entre las normas visadas se encuentra la exclusividad de la Región de Valparaíso para la pesca artesanal.

La comisión definió reservar íntegramente a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en toda la región, incluyendo las islas oceánicas que forman parte de su administración.

El diputado Jorge Brito (Frente Amplio), impulsor de la norma, valoró la aprobación señalando que se trata de una medida concreta contra la pesca de arrastre y sus efectos negativos sobre los recursos marinos. “Todos esos botes que uno ve en caleta Portales, Membrillo, Higuerillas, San Pedro de Concón, San Antonio y Quintero se van a ver beneficiados y con esto vamos a poder contribuir, además, a la recuperación del mar de Chile”, sostuvo.

La nueva Ley de Pesca también contempla otras mejoras para el mundo artesanal, aprobadas en sesiones anteriores. Entre ellas destaca la creación de una plataforma social, que permitirá a las y los pescadores acceder a atención en el Instituto de Seguridad del Trabajo en caso de accidentes laborales, además de contar con cotizaciones previsionales para pensiones de vejez.

Este sistema se financiará con los recursos que la industria pesquera deberá pagar al fisco por las autorizaciones de pesca que reciba.

Adicionalmente, la comisión acordó enviar dos oficios al Ejecutivo para solicitar información sobre las ayudas económicas comprometidas para el sector artesanal de la Región de Atacama, debido a la compleja situación provocada por la nula captura de anchoveta en los últimos tres años y la baja en el precio del alga que comercializan los pescadores de la zona.