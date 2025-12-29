Coordinador Eléctrico defiende su rol tras mega apagón: "Somos un organismo nuevo que ha tenido muchos logros importantes"

El presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, defendió el rol de la institución durante la presentación del balance de la operación del sistema eléctrico en 2025 y las proyecciones para el próximo año, en medio de los cuestionamientos surgidos tras el mega apagón del 25 de febrero.

Tras ese evento, parlamentarios criticaron el desempeño del organismo e incluso ingresaron una moción en el Congreso para reducir el número de integrantes y las remuneraciones de su directorio. Al referirse a las causas del corte masivo, Olmedo explicó que los informes elaborados por expertos externos detectaron múltiples falencias operativas, señalando que “se detecta en su análisis un nivel significativo de incumplimiento en la entrega de reportes técnicos, registros de protecciones y datos de operación, además de ajustes en los mecanismos de respuesta ante contingencias”, a lo que se suman “falencias en las condiciones de comunicación para la coordinación de la recuperación del servicio y en la calidad de la información reportada por las empresas coordinadas”.

El presidente del Consejo Directivo añadió que los análisis también identificaron la desconexión anticipada y no justificada de al menos 11 unidades de generación, precisando que “en eso ha estado trabajando el director ejecutivo, a fin de superar las brechas que fueron identificadas”.

Respecto de las críticas provenientes desde el mundo político, Olmedo sostuvo que muchas de ellas responden al desconocimiento del funcionamiento del organismo y carecen de respaldo técnico. “Sabemos que han existido varios comentarios, pero los comentarios hay que hacerlos con evidencia, y hemos visto que han sido bastante generales”, afirmó, agregando que “los legisladores tendrán que evaluar el desempeño del organismo luego de 10 años, y eventualmente siempre se pueden hacer mejoras”.

En esa línea, destacó que el Coordinador Eléctrico Nacional es una institución relativamente joven y subrayó sus avances. “Este es un organismo nuevo, lleva 10 años, ha habido muchos logros; es importante focalizarse en los avances, sin perjuicio de que puedan existir brechas que pueden mejorarse”, puntualizó.

En cuanto al balance operativo de 2025, el organismo informó que durante este año se han registrado 543 fallas, las que han generado o generarán los respectivos estudios de análisis técnico que se realizan cuando ocurren estas incidencias. Estos antecedentes forman parte del plan de trabajo para actualizar los cálculos de los indicadores de la Norma Técnica de Indisponibilidades de Suministro y Compensaciones, con el objetivo de asegurar la consistencia de la información de 2025 con la ya remitida a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en 2024.

El plan también contempla la aplicación de los lineamientos instruidos recientemente por la SEC, instancias de validación de información con las empresas coordinadas y la revisión de aspectos como la definición de puntos de control, la compatibilidad con decretos tarifarios vigentes y la actualización de la situación contractual de los clientes libres afectados durante 2025.