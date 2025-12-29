El post de la embajadora que desató críticas y repuso la demanda Rapa Nui

Un debate sobre el rol de los funcionarios diplomáticos y críticas hacia el Gobierno generó la imagen que compartió en su Instagram la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, en la que se leía: “Libre determinación para la nación Rapa Nui”.

A lo anterior, se agregó el reflote por parte de El Mercurio de una entrevista del pasado 14 de septiembre, en que en conversación con una radio neozelandesa, Pakarti señaló estar trabajando en conseguir el autogobierno de la isla polinésica.

La otrora jefa de protocolo del Gobierno, de origen rapa nui, provocó molestia sobre todo en la oposición, desde donde han pedido su salida del cargo, argumentando que expresar una opinión de ese tipo es contrario a su labor como embajadora.

En esa línea, el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, pidió al Gobierno tomar medidas más drásticas que las ya anunciadas.

Desde Cancillería, se informó que se tomó conciencia de la situación el pasado miércoles 24 de diciembre, que tras ello se reprendió a la embajadora Pakarati y esta bajó la imagen de sus redes sociales.

“La conducta de la embajadora es grave”, dijo el senador Moreira, “olvida que es representante del Estado de Chile y no puede manifestar opiniones personales y menos que atenten contra la soberanía nacional”, expresó.

“Yo espero una sanción ejemplar y no solo una reprimenda. La Cancillería debería sopesar la seriedad de la falta y actuar con rigurosidad, no podemos minimizar lo ocurrido. En política exterior no pueden darse gustitos de tipo ideológico como lo ha hecho la embajadora”, acusó el gremialista. En el oficialismo tampoco se estuvo de acuerdo con el actuar de Pakarati y algunas voces incluso pidieron sanciones severas para la funcionaria diplomática.

El excanciller y ex militante del PPD, Heraldo Muñoz, observó que la libre determinación “es un principio que está consagrado en el derecho internacional desde la Segunda Guerra Mundial y fue sustituto del proceso de descolonización”, pero que sin embargo, “tiene límites y en el caso chileno, está acotado dentro del Estado y tiene que estar condicionado por la integridad territorial”.

“Las declaraciones de la embajadora, a título personal, no corresponden, porque ella representa al Estado de Chile y constituyen un serio error”, estimó el exministro.

Desde el Gobierno, respondió a los cuestionamientos el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien recalcó que ya se reprendió a la embajadora Pakarati y que ésta reconoció su error.

No obstante, el secretario de Estado también afirmó que el Ejecutivo está disponible para asistir -a través del canciller, Alberto van Klaveren– a las Comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso, como han pedido algunos parlamentarios.

“Si los ministros de Estado son citados a una Comisión de la Cámara, o de cualquiera de las dos Cámaras del Congreso, obviamente existe la obligación de asistir. Siempre va haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas, a entregar la información que requieran los parlamentarios”, sostuvo.

“Sin embargo, creo que es muy importante precisar que la embajadora fue reprendida, ella misma reconoció su error, retiró estas publicaciones de redes sociales y la propia Cancillería tiene una serie de protocolos internos que se aplican en estos casos”, detalló el ministro.

Natalia Caniguan: «Avanzar en la autodeterminación es una forma de reparar»

Para ahondar en el tema, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la antropóloga e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), Natalia Caniguan. Esta última, aseguró que más allá de los dichos de la embajadora Manahi Pakarati, los pueblos originarios, como el Rapa Nui, tienen derecho a la autodeterminación y han instado para que eso se concrete.

Caniguan recordó que la autodeterminación, “es primero que todo, un derecho de los pueblos indígenas”, contenido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “y que tiene relación precisamente con la posibilidad de los pueblos de determinar cómo ellos quieren llevar a cabo la vida en sus territorios, tener el control sobre estos lugares en los que ellos han estado y donde sabemos, el Estado de Chile llegó de manera posterior a los pueblos”, comentó.

De acuerdo a la experta, “lo primero es entender que más allá de dichos personales o no, estamos hablando del derecho de los pueblos y hay que entenderlo como tal, como una demanda que además, no es nueva”.

“Es una demanda que se arrastra desde hace largo tiempo y que en el caso del pueblo de Rapa Nui, por su condición insular, por la lejanía no sólo geográfica, sino que también política y cultural respecto al continente; se marca aún más este imperativo de que ellos pudiesen administrar la isla, según las formas que les corresponden y que a ellos les parezcan”, complementó.

La investigadora del CIIR reconoció que el deseo por la autodeterminación no es algo unánime entre los rapa nui, pero que sí es «una demanda sentida” y que se ha trabajado en ello, pidiendo, por ejemplo, un estatuto autonómico.

“No olvidemos que el pueblo rapa nui es un pueblo que fue anexado muy tardíamente por el Estado chileno y lo que es peor, no solo anexado tardíamente, sino que a los habitantes de la isla también le fueron reconocidos sus derechos ciudadanos muy tardíamente. El Estado chileno a esa isla la tuvo arrendada, tanto las tierras como a las personas, y desarrolló un sistema prácticamente de esclavitud cuando la arrendó como hacienda ganadera”, indicó.

“Avanzar en esta autodeterminación y en este derecho también son formas de reparar toda esa historia que porta el Estado chileno”, aseveró.