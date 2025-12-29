Fabián Retamal y la Escuela de Temporada 2026: "Habla de lo que somos como universidad, del querer ponerse al servicio público"

Durante los últimos 91 años, la Escuela de Temporada se ha mantenido como una de las iniciativas más representativas de la vocación pública que subyace a la Universidad de Chile. Una que busca acercar la academia a las y los ciudadanos del país y cuya existencia ha sido fundamental incluso en el desarrollo de grandes talentos locales.

«La imagen que adorna esta versión es una elaborada por Alejandro «Mono» González, artista nacional recientemente condecorado con el Premio Nacional de Artes Visuales, que es curicano. Él estuvo participando con nosotros en otra actividad en el marco de la Feria del Libro Universitario de México (FILUNI), donde la universidad fue invitada de honor en agosto pasado», contextualizó el director de Extensión de la Casa de Estudios, Fabián Retamal, en una reciente conversación con la primera edición de Radioanálisis.

Sin embargo, la autoridad reveló que existe otro vínculo que une al muralista con este espacio: «Cuando lo invitamos, porque estará pintando un mural comunitario con vecinas y vecinos en el Centro Cultural Felipe Santander en Puente Alto, él me dice: ‘Mira, mi primer acercamiento a la universidad se dio cuando yo era niño y fue en Curicó. Mi papá me llevó a la Escuela de Temporada que organizaba la Universidad de Chile en Curicó en esos años‘. Le hizo total sentido participar y a nosotros nos hace total sentido seguir construyendo una tradición que genera efectos que uno no sabe hasta dónde alcanzan».

«A Mono González le transformó la vida, y esa vida contribuyó a que hoy podamos disfrutar y admirar su obra. Por lo tanto, la Escuela de Temporada tiene un alcance ilimitado», reflexionó Retamal.

Eso es parte de lo que la ciudadanía podrá experimentar entre el 11 y el 17 de enero en un nuevo ciclo de la Escuela de Temporada, que contará con más de 50 talleres, cursos y actividades desplegadas en comunas como Puente Alto, Melipilla y en espacios como Parquemet, con énfasis en la co-creación de conocimiento y el trabajo territorial.

La inauguración tendrá lugar el domingo 12 a las 19:00 horas en el Centro Cultural de Puente Alto con la presentación de la obra «Romeo y Julieta«, a cargo del Teatro Nacional Chileno. «A partir de eso se van a desplegar un sinnúmero de actividades, tanto ahí como en otros lugares que también tienen mucha importancia», expresó Retamal. «Por ejemplo, este año vamos a inaugurar un trabajo en el Parque Metropolitano, en particular en la Casa Anáhuac, donde tendremos una programación durante toda la semana con charlas y talleres de interés ciudadano».

En cuanto a los cursos de extensión, Retamal explicó que se trata de espacios que reciben el nombre de Amanda Labarca —primera académica de la U. de Chile y figura emblemática de la institución— y que tendrán lugar en diversas facultades. «En total son 13 cursos que duran tres o cuatro días, con una clase por jornada, y que están debidamente certificado por una facultad. Tienen la intención de que las personas que no necesariamente son nuestros alumnos vayan a la universidad e ingresen a las aulas», señaló.

Esto, en una dinámica que, al mismo tiempo, «le permita a las facultades y a nuestras académicas y académicos ponerse en contacto con esas personas que no son habituales dentro de aquellos grupos que se están formando en nuestra institución, para poder tomar el pulso de cuáles son esas necesidades que tiene la comunidad, el ciudadano de a pie. Ahí tenemos dos elementos importantes: un trabajo territorial fuerte en Puente Alto, Parque Metropolitano y Melipilla, y, por otro lado, los cursos de extensión que van a ser gratuitos y abiertos en las distintas facultades de la universidad».

Por todo lo anterior es que el director hizo especial hincapié en lo que esta instancia significa para la comunidad universitaria: «Detrás de esas 50 actividades hay más de 100 personas: estudiantes voluntarios y académicos y académicas que se ponen a disposición a partir de una convocatoria. Hacemos un llamado e invitamos a la comunidad universitaria a ser parte de esta Escuela de Temporada, y fíjate que es muy bonito lo que pasa, porque no nos cuesta mucho», señaló.

«Creo que eso habla, de alguna manera, de lo que somos como universidad. De este ethos de la U. de Chile y de ser integrante de esta comunidad, de querer ponerse al servicio público, disponerse y hacer cumplir la misión universitaria de una institución pública. A partir de eso nos ponemos en contacto con nuestros socios comunitarios, ya sean municipalidades u organizaciones de la sociedad civil, para poder configurar una parrilla de actividades que tenga pertinencia. Eso es clave, pues logramos detectar necesidades y, al mismo tiempo, hacerlas calzar con las oportunidades de actividades que tenemos. Así es como generamos una parrilla que sea útil y pertinente para los lugares en los cuales estamos ofreciendo», cerró el académico.

Cabe destacar que toda la información sobre las actividades relacionadas a la Escuela de Temporada 2026 ya está disponible en el sitio web de la Casa de Estudios.