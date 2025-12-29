Fallece exgeneral Santiago Sinclair, militar condenado por crímenes cometidos durante la dictadura

A un día de cumplir 98 años, este domingo se confirmó el fallecimiento de Santiago Sinclair Oyaneder, exgeneral del Ejército de Chile y exintegrante de la Junta Militar de Gobierno, según informaron fuentes cercanas a su familia y entorno.

Sinclair desarrolló una extensa carrera en las Fuerzas Armadas, a las que ingresó a temprana edad. Con solo 14 años entró a la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins y egresó como oficial en 1948. A lo largo de su trayectoria ocupó diversos cargos de alta responsabilidad, entre ellos director de Operaciones, director de Personal, jefe del Estado Mayor Presidencial y vicecomandante en Jefe del Ejército, cargo que asumió en 1985.

El 30 de noviembre de 1988 fue incorporado como miembro titular de la Junta de Gobierno en representación del Ejército, función que desempeñó hasta enero de 1990. Tras el retorno a la democracia, fue designado senador institucional por el Consejo de Seguridad Nacional, cargo que ejerció entre 1990 y 1998, integrando comisiones como Defensa Nacional y Agricultura.

Durante su carrera también cumplió funciones diplomáticas, destacando su rol como agregado militar en Corea en 1975, y recibió diversas condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz de la Orden de la Cruz del Sur de Brasil, otorgada en 1980.

Su figura estuvo marcada por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. En 2020 fue condenado por su participación en ejecuciones ocurridas en octubre de 1973 en Valdivia, en el marco de la denominada Caravana de la Muerte, sentencia que posteriormente fue aumentada por la Corte Suprema a 18 años de prisión. En 2021, además, fue declarado culpable por la Masacre de Chihuío, ocurrida en la comuna de Futrono, donde 17 campesinos fueron asesinados en octubre de 1973.

Debido a su avanzada edad, en 2023 la Justicia determinó que su “enajenación mental” lo eximía de cumplir las condenas en un recinto penitenciario.

El fallecimiento de Santiago Sinclair Oyaneder ocurre en un contexto marcado por el debate permanente en torno a la memoria histórica, la justicia y las responsabilidades derivadas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile durante el régimen militar.