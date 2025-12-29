Los “márgenes” que trazó Johannes Kaiser para integrar el Gobierno de Kast

El Partido Nacional Libertario (PNL), encabezado por su timonel y excandidato presidencial Johannes Kaiser, sigue matizando su eventual participación en el gabinete del próximo gobierno de José Antonio Kast. Este lunes anunciaron su disponibilidad, pero también sus “márgenes definidos”.

En un punto de prensa, el propio Kaiser, acompañado de la directiva del PNL, anunció el inicio de las conversaciones formales de coordinación con la Oficina del Presidente Electo (OPE) este martes. El libertario recalcó que “estamos disponible para ser parte de un gobierno” y abordó una eventual participación suya en el gabinete.

“Si se me hace la proposición, yo la voy a considerar en su mérito y con toda la seriedad que corresponde”, expuso, agregando que “si usted está conversando con el tablero abierto, evidentemente es porque no lo descarto”.

Sin embargo, un tema relevante de las negociaciones serán los “márgenes definidos” que presentó el Partido Nacional Libertario al Partido Republicano. Un documento ya presentado y en el que destacan puntos de acuerdo, mencionando la Ley de Presupuestos y el rechazo del PAIG (Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género).“Sobre esa base entonces vamos a empezar a trabajar y esperamos tener en poco tiempo más decisiones ya definitivas”, señaló Kaiser.

Consultado sobre si el presidente electo debe dar señales al PNL y si se marginarán del gobierno en caso de que no se cumplan esos márgenes, Kaiser aclaró la postura de su colectividad: “Nosotros estamos avisando, estamos informando, en qué marco nosotros podemos trabajar y cooperar con un futuro gobierno. Si ese marco fuese roto, evidentemente que las bases de una cooperación se hacen muy difíciles o casi imposibles, o se generaría una especie de crisis”.

Entre esos márgenes, el exabanderado presidencial trazó una línea ante un eventual apoyo de Kast a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. “Yo no diría que es una línea roja, pero sí sería algo que nos pondría en una situación muy delicada”, aclaró.

¿Qué le conviene a Kaiser?

La eventual presencia de Kaiser en el gobierno de Kast ha sido materia de discusión entre los expertos. Hay coincidencias entre los analistas en cómo Kaiser puede ser “una piedra en el zapato” para el período presidencial del republicano.

En su participación en el panel de conversación de Radioanálisis, la doctora en Ciencias Sociales, Bet Gerber, indicó que “es insostenible una entrada al gobierno de Kaiser. Para Kaiser y para Kast, es insostenible para los dos”.

“Para Kast porque va a ser permanentemente una piedra en el zapato y porque un endurecimiento de sus posiciones solo obstaculizará su gobierno y endurecerá también a la oposición”, prosiguió en su análisis la experta.

En la misma línea, para Kaiser, afirmó Gerber “es insostenible porque su identidad política y su fortaleza tiene que ver con colocarse en la extrema derecha y con diferenciarse de lo que considera amarilleos y moderaciones”.

Consultado por Radio y Diario Universidad de Chile, el investigador del Centro Faro de la Universidad del Desarrollo (UDD), Rodrigo Pérez de Arce, recordó la necesidad de Kast de sumar gente desde Amarillas y Demócratas hasta el PNL. “Necesita elenco, necesita cartas para llenar todos los cargos que tiene que designar, no solamente el gabinete”, apuntó.

“Y entonces el PNL, o la derecha de este pacto, le plantea un desafío grande a José Antonio Kast. Porque van a estar vigilantes no solo ahora en las condiciones para integrar el gabinete, sino durante todo su mandato de estar exigiendo que no se desvíe de la voluntad inicial o del núcleo más duro del programa”, analizó Pérez de Arce.

Asimismo, hizo un paralelo con el último gobierno de Sebastián Piñera, afirmando que “el lado derecho del gabinete es el más relevante porque van a estar tensionando de la misma manera que José Antonio Kast tensionó al gobierno de Sebastián Piñera”.

“A pesar de la buena fe y la cercanía que pude haber, en el futuro esto puede generar conflictos”, cerró Pérez de Arce.