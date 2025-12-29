Memoria, poesía y crítica social: Municipalidad de Santiago entrega premios literarios 2025

Este lunes 29 de diciembre, la Ilustre Municipalidad de Santiago —a través de su Subdirección de Cultura— dio a conocer a las y los ganadores de los Premios Literarios de Santiago, uno de los reconocimientos más relevantes del ámbito literario nacional y cuya versión 2025 destacó por contener una amplia diversidad estética y densidad reflexiva.

Tras un riguroso proceso de lectura, análisis y deliberación, los jurados integrados por escritoras, escritores y académicos de reconocida trayectoria definieron a las obras ganadoras en los distintos géneros. En Novela, el premio fue para «Tu memoria en mis ojos» de Rossana Dresdner Cid, publicada por LOM Ediciones.

Una obra que aborda el reencuentro entre una hija y su madre tras el diagnóstico de Alzheimer, integrando con equilibrio el avance de la enfermedad en la vida cotidiana y desarrollando, con sutileza narrativa y sin caer en el melodrama, una profunda reflexión sobre la memoria y el vínculo madre–hija.

Dentro de la categoría Dramaturgia, el reconocimiento fue otorgado a «La condición humana» de Mateo Iribarren Arrieta, editada por La Maña Libros. Texto que fue valorado por el jurado como un «aporte relevante a la dramaturgia nacional» por su rigor dramático, su diálogo con la tradición del Teatro de la Palabra y su capacidad de interpelar al público mediante una catarsis irónica que ofrece finales alternativos.

En el género Cuento, la obra ganadora fue «Costras» de Pía Barros Bravo, publicada por Ediciones Asterión, destacada por su propuesta basada en la brevedad, la concisión y un lenguaje depurado que alcanza tonos poéticos, así como por la coherencia temática del conjunto y la presencia de una mirada feminista atravesada por la humanidad herida y la persistencia de la esperanza.

En tanto, dentro de la Poesía el premio recayó en «Yo, Norma Desmond» de Cristián Gómez Olivares, publicado por Editorial Deriva. Un libro de imágenes y versos veloces, cargado de nostalgia y rabia, que reflexiona sobre el desarme de los proyectos del siglo XX y sostiene la poesía como una lengua visual, oral, colectiva y social.

Finalmente, en Ensayo la obra ganadora fue «Narcocultura. Masculinidad precaria, violencia y espectáculo» de Ainhoa Vásquez Mejías, publicada por Planeta Chilena bajo el sello Paidós. Trabajo que propone una mirada innovadora sobre la narcocultura en América Latina, analizando sus manifestaciones en la música, la narrativa y las series de televisión, y abordando de manera profunda la violencia y la construcción de identidades juveniles desde la noción de “masculinidad precaria”, logrando transmitir estas reflexiones a un público no especializado.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, apuntó a la importancia de sostener la existencia de certámenes culturales como este, apuntando, al mismo tiempo, a las dificultades financieras que afronta la institución. «La realidad del municipio, cuando llegamos, era muy distinta a lo que aparecía en el papel. En ese contexto hemos logrado mantener todos los aportes que hace este municipio a la cultura, que son miles de millones al año«, aseguró la autoridad.

«Era muy importante mantener estos premios, tanto los Juegos Literarios como el Premio Municipal. Este enorme esfuerzo rindió frutos y el próximo año vamos a recuperar todas las categorías, incluso hacerlo mejor, porque la cultura es fundamental para el rol que tenemos los municipios hacia la ciudadanía«, añadió Desbordes.

Una valoración que fue compartida por el periodista, escritor y presidente del jurado, Juan Guillermo Prado: «Este es el premio literario más antiguo que tenemos vigente. De aquí han surgido figuras notables como María Luisa Bombal, Pablo Neruda o Nicanor Parra. Es un certamen que ha logrado mantenerse en el tiempo y reunir a escritores de distintas generaciones”.

Los ganadores de los Juegos Literarios Gabriela Mistral

En paralelo, la municipalidad también anunció a las y los ganadores de los Juegos Literarios Gabriela Mistral 2025, que este año celebró su edición número 66 y que cuyas obras seleccionadas fueron destacadas por la institución por su potencia expresiva, la profundidad temática y la diversidad de lenguajes.

En el género cuento, el primer lugar fue otorgado a «La noche eterna de Emilio Cruz» de Octavio Hernández Mirando, quien participó bajo el seudónimo Sansón Carrasco. En su caso, el jurado valoró especialmente la solidez de su trama circular y el manejo eficaz del suspenso construido a partir de una revelación progresiva de los hechos, así como la atmósfera opresiva y melancólica que envuelve a un protagonista tensionado entre la culpa y la cobardía.

Asimismo, se concedieron menciones honrosas a «Lo que queda del despojo» de Francisco Lagos Torres (seudónimo Quillay Yévenez), conjunto de relatos que aborda la marginalidad y la violencia social; a «Tergiversaciones» de Matías Molina Guajardo (seudónimo Sima Tagua), destacada por su tratamiento de realidades sociales conflictivas y su manejo del ritmo narrativo; y a «El último desvelo» de Martina Bisquertt Abud (seudónimo Ina Linor), relato que remite a lo cotidiano y sobresale por su capacidad de generar emociones en el lector.

En el género Poesía, el primer lugar fue para «Belladona of sadness» de Sofía González Sanzana, quien concursó bajo el seudónimo Sam G. Sanzana. De su trabajo, el jurado destacó el carácter desgarrado del poema, concebido como un grito que se recompone a medida que el dolor se libera, así como su singular cadencia y la potencia de sus imágenes.

La mención honrosa en poesía fue otorgada a «Redes» de Ana Mora Estrada (seudónimo Mirian Torres), obra valorada por lo que los especialistas definieron como «un recorrido sensible entre el cuerpo y la naturaleza», estableciendo un diálogo poético que invita a reflexionar sobre la creación y la interrelación entre la vida y el entorno.

Cabe destacar que, de acuerdo con lo establecido en el reglamento vigente, el jurado resolvió declarar desiertos los géneros de dramaturgia y novela en esta edición 2025, decisión adoptada en el marco de una evaluación orientada a resguardar el estándar literario y la proyección histórica del certamen.