Ola de calor extremo: hidratación constante es clave para proteger a los adultos mayores

En el contexto de la Alerta Meteorológica por altas temperaturas extremas emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la directora nacional de Senapred, Alicia Cibrián, encabezó una mesa técnica junto a organismos sectoriales para coordinar acciones preventivas ante un evento que afectará a gran parte del país. Sin embargo, más allá de las medidas institucionales, especialistas subrayan que la prevención individual, especialmente en adultos mayores, será determinante para enfrentar este episodio de calor extremo.

Según explicó el meteorólogo de la DMC, Andrés Moncada, “las temperaturas extremas se mantendrán hasta por lo menos el día miércoles en los valles y sectores precordilleranos entre la Región de Valparaíso y la Región de Ñuble”, con máximas que oscilarán entre los 34 y 37 grados, y con la posibilidad de que la alerta se extienda hasta el jueves hacia Maule y Ñuble.

Ante este escenario, la directora de Senapred llamó a la ciudadanía a adoptar medidas de autocuidado. “Estamos hablando de rangos que pudieran llegar hasta los 37 grados en algunos sectores y ello requiere que las personas puedan tomar medidas”, señaló, advirtiendo que estas condiciones incrementan el riesgo de incendios forestales.

En esa misma línea, el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, alertó que la combinación de altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos genera un escenario crítico. “Las condiciones del combustible fino muerto, con menos de un 6% de humedad, pueden generar incendios forestales si existe un motor de ignición”, explicó.

Desde el ámbito de la salud, el llamado es aún más enfático cuando se trata de personas mayores. Álvaro Catanzaro, jefe de Rehabilitación y Funcionalidad de Fundación Las Rosas, sostuvo que “la hidratación constante es la medida más importante para proteger a las personas mayores durante esta ola de calor”.

El especialista recalcó que sentir sed ya es un signo de deshidratación y que, en muchos casos, los adultos mayores no manifiestan esa sensación, por lo que recomienda ofrecer líquidos cada 15 a 20 minutos y alcanzar entre dos y dos litros y medio diarios, según el peso de cada persona.

Catanzaro también aconsejó evitar el consumo de alcohol y cafeína, privilegiar frutas y verduras ricas en agua, usar ropa holgada y de colores claros, además de sombrero, gafas de sol y bloqueador solar cada dos horas si es necesario salir. “Si no es urgente, la recomendación es no salir y evitar la exposición entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde”, enfatizó.

Asimismo, el experto advirtió sobre los síntomas de un golpe de calor en personas mayores, como desorientación, irritabilidad, respiración acelerada, taquicardia, mareos, náuseas y, en casos graves, convulsiones o pérdida de conciencia. “Una temperatura corporal sobre los 40 grados es extremadamente peligrosa y requiere atención inmediata”, alertó.

Actualmente, las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble se mantienen con Alerta Roja por calor extremo, mientras que Biobío se encuentra bajo Alerta Amarilla. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar el uso de fuego y a actuar con responsabilidad para reducir riesgos durante este período crítico.