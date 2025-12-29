Pablo Ortúzar sobre José Antonio Kast: "Está construyendo su personaje presidencial"

A juicio del investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Pablo Ortúzar, lo que ha hecho en los últimos días el presidente electo, José Antonio Kast, “es mostrar un contrapunto al gobierno actual en ciertas áreas, particularmente en relaciones internacionales y también en el tono”. “Está construyendo su personaje presidencial”, aseveró.

En conversación con la primera edición Radioanálisis, el sociólogo aseguró que el cambio de discurso se debe “al estilo de las elecciones que se está desarrollando y que los políticos ya han abrazado como un dato de la causa”.

“Campañas estridentes, con promesas extremas, muchas promesas que materialmente es imposible cumplir. Luego, una vez que llegan al poder cambian el tono, cambian el estilo y empiezan a operar como si todos los demás tuviéramos que entender que la campaña que hicieron en el fondo es esto del ‘dolo bueno’ en el ámbito comercial. Por ejemplo, si a uno le dicen: “Este es el mejor tomate del mundo», en una feria, uno sabe que no es el mejor tomate del mundo o que al menos es una afirmación improbable”, comentó.

“Se hace campaña con un tono y con un cierto set de expectativas, pero cuando se llega al gobierno lo primero que se hace es bajar esa expectativa”, recalcó.

Además, Ortúzar se refirió a la posibilidad de que el Gobierno de José Antonio Kast se proyecte en el tiempo y que logre instalar a un presidente de su mismo signo para el próximo período. Según el investigador del IES, lo que puede romper con la lógica de “péndulo” es instalar “la idea de un proyecto que valga la pena, de estar avanzando en un horizonte que vale la pena”.

“Ahora, en eso obviamente están al debe la izquierda y la derecha, pero la izquierda quedó particularmente vaciada dada la radicalidad y la intensidad ideológica de los últimos años y la derrota sufrida por ese proyecto. Si bien, la derecha está bastante desconfigurada intelectualmente e ideológicamente, la izquierda está en un vacío que viene después de haber estado llena de contenido. Uno puede decir que es más brutal lo que está ocurriendo en ese lado del campo político que en el lado de la derecha”, estimó.

En tanto, requerido sobre el rol que debería tener en el nuevo gobierno el excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, el experto afirmó que una opción para el diputado es llevar a cabo “un apoyo crítico” a Kast.

“Eso es un poco lo que hizo el Frente Amplio con el segundo gobierno Bachelet. En el fondo estar ahí hasta que no te convenga y después declararte oposición y levantar tu propia candidatura. Kast mismo, su vínculo respecto a Chile Vamos fue muy parecido a la relación del Frente Amplio con la Concertación y ahora puede que le hagan lo mismo desde más a la derecha”, pronosticó.